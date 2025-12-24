Chiến sự Nga-Ukraine 24-12: Nga tập kích diện rộng, Ukraine cắt điện khẩn khắp nước; Có tin Kiev vô hiệu hóa trinh sát cơ 'Rồng Biển' Il-38N của Moscow 24/12/2025 07:27

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Nga tập kích diện rộng, Ukraine cắt điện khẩn khắp nước; Nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói rằng Kiev đã vô hiệu hóa 'Rồng Biển' Il-38N của Moscow.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Ukraine buộc phải cắt điện khẩn cấp tại nhiều khu vực trên khắp đất nước.

Nga tập kích diện rộng, lưới điện Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này vừa thực hiện một đợt tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine rạng sáng 23-12, đài RT đưa tin.

Trong tuyên bố ngày 23-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt tấn công huy động các loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa, cùng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không và mặt đất, gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Theo phía Moscow, cuộc tập kích đã gây ảnh hưởng đến các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine và các nhà máy điện cung cấp năng lượng cho các cơ sở này. Bộ này nhấn mạnh đây là động thái đáp trả các "cuộc tấn công khủng bố vào các địa điểm dân sự ở Nga" do Kiev thực hiện.

Một lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại tỉnh Chernihiv ngày 23-12 sau một cuộc không kích. Ảnh: TELEGRAM

Quân đội Nga không công bố danh sách mục tiêu cụ thể hay số lượng đạn dược đã sử dụng, chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng thành công.

Phía Ukraine cho biết đòn tập kích của Nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Mục tiêu chính của đợt không kích tiếp tục là hệ thống năng lượng Ukraine, theo tờ The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phóng khoảng 650 UAV và hơn 30 tên lửa nhắm vào "toàn bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống". Ông cho biết ít nhất 13 khu vực đã bị tấn công.

Cụ thể hóa số liệu này, Không quân Ukraine sau đó báo cáo Nga đã triển khai tổng cộng 635 UAV và 38 tên lửa. Lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công 587 UAV và 34 tên lửa. Tuy nhiên, 39 chiếc UAV đã lọt qua lưới phòng thủ và đánh trúng 21 địa điểm.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại tỉnh Kiev ngày 23-12 sau một đợt không kích. Ảnh: Telegram

Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận các tỉnh Rivne, Ternopil và Khmelnytskyi ở phía Tây đất nước hiện rơi vào tình trạng "gần như mất điện hoàn toàn". Tình trạng mất điện lớn cũng được ghi nhận tại các khu vực Vinnitsa, Zhitomir, Chernigov, Dnepropetrovsk và Kharkiv.

Quyền Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông Artyom Nekrasov cho biết các cuộc tấn công nói trên đã làm ảnh hưởng đến một số trạm biến áp liên kết với các nhà máy điện hạt nhân của nước này, buộc các cơ sở trên phải giảm công suất hoạt động. Bộ Năng lượng Ukraine thông báo đã phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp tại nhiều khu vực trên khắp đất nước.

Tập đoàn DTEK - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - xác nhận các nhà máy nhiệt điện của công ty đã bị hư hại. Không chỉ ngành điện, các cơ sở sản xuất của Ukrnafta (công ty con chuyên khai thác dầu khí) cũng bị thiệt hại.

Tác động lan sang cả ngành công nghiệp nặng khi Zaporizhstal, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine, thông báo bị cắt điện hoàn toàn, dẫn đến việc phải dừng sản xuất khẩn cấp.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự, cảng biển và giao thông cũng được ghi nhận rải rác tại các tỉnh Rivne (300.000 khách hàng mất điện), Lviv, Odesa, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk và Cherkasy.

Trước diễn biến căng thẳng sát biên giới, Lực lượng vũ trang Ba Lan thông báo đã điều chiến đấu cơ xuất kích khẩn cấp, đồng thời đặt hệ thống phòng không mặt đất và radar vào trạng thái báo động.

Ukraine vô hiệu hóa ‘mắt thần' Il-38N để dọn đường đánh chìm tàu ngầm Nga

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chia sẻ với The Kyiv Independent hôm 23-12 rằng lực lượng nước này đã tấn công thành công chiếc máy bay tuần thám Il-38N duy nhất của Nga tại khu vực Biển Đen.

Động thái mang tính chiến thuật này được thực hiện ngay trước thềm chiến dịch phá hủy tàu ngầm Nga hôm 15-12.

Máy bay trinh sát Il-38N của Nga xuất hiện trong đoạn video do Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) công bố ngày 23-12. Nguồn: SBU

Cụ thể, theo nguồn tin trên, các xuồng không người lái Sea Baby của Ukraine đã tấn công một tàu ngầm thuộc lớp 636.3 Varshavyanka (NATO định danh là lớp Kilo) tại TP Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar (Nga) vào ngày 15-12.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở chỗ: ngay trước thời điểm tàu ngầm bị tiêu diệt, các lực lượng Ukraine đã đánh trúng chiếc máy bay Il-38N - vốn được mệnh danh là "Rồng Biển" (Sea Dragon) - bằng một loại UAV mang đầu đạn nổ trên không.

Nguồn tin từ SBU cho hay chiếc máy bay trị giá 24 triệu USD này đồn trú tại Yeysk, vùng Krasnodar. Đây là chiếc duy nhất cùng loại trong khu vực được trang bị hệ thống radar chuyên biệt có khả năng phát hiện tàu ngầm và thiết bị không người lái dưới nước.

"Việc vô hiệu hóa chiếc Il-38N - phương tiện vốn đóng vai trò khắc chế các hoạt động UAV của Ukraine - đã mở đường cho chúng tôi thực hiện thành công chiến dịch tại Novorossiysk” - nguồn tin nhấn mạnh.

Trước đó, liên quan vụ tấn công tàu ngầm, ông Alexander Kamyshin - cố vấn Tổng thống Ukraine - viết trên mạng xã hội X rằng đó là lần đầu tiên trong lịch sử vô hiệu hóa được một tàu ngầm.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk cho biết chiến dịch tấn công tàu ngầm mà ông mô tả là mục tiêu khó tấn công nhất đánh dấu "một bước ngoặt khác" trong cuộc chiến hải quân giữa Ukraine và Nga.

"Ngày hôm nay một lần nữa đảo ngược nhận thức về khả năng chiến đấu trên biển trong cuộc chiến này” - ông Pletenchuk nói, đồng thời cho rằng sẽ rất khó để Nga sửa chữa tàu ngầm vì việc đó phải được thực hiện trên mặt nước và điều đó có nghĩa là con tàu sẽ lại bị tấn công.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Hạm đội Biển Đen Nga bác bỏ phát ngôn trên của Ukraine.

"Không có tàu chiến hay tàu ngầm nào của Hạm đội Biển Đen đóng tại vịnh căn cứ hải quân Novorossiysk, cũng như thủy thủ đoàn, bị hư hại do vụ phá hoại và vẫn đang làm nhiệm vụ bình thường” - truyền thông Nga dẫn tuyên bố từ Hạm đội Biển Đen Nga.