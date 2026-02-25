Chiến sự Nga-Ukraine 25-2: Ukraine dội ATACMS vào cứ điểm Nga; Điện Kremlin nói xung đột Ukraine biến thành đối đầu trực diện giữa Nga và phương Tây 25/02/2026 06:34

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine dội ATACMS vào cứ điểm Nga; Điện Kremlin nói xung đột Ukraine đã biến thành cuộc đối đầu trực diện giữa Nga và phương Tây.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine dội ATACMS vào cứ điểm Nga

Rạng sáng 24-2, quân đội Ukraine triển khai tên lửa tầm xa ATACMS tấn công các cứ điểm của Nga, đồng thời dùng máy bay không người lái (UAV) đánh trúng một trạm bơm dầu trọng yếu, buộc Tập đoàn Transneft cắt giảm mạnh công suất, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Lực lượng Phòng vệ nước này đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để nhắm vào hàng loạt sở chỉ huy, kho đạn dược và cơ sở hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát trong đêm 24-2.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

"Nằm trong chuỗi các biện pháp nhất quán nhằm làm suy giảm năng lực tấn công của đối phương, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục giáng đòn vào các cơ sở hậu cần và chỉ huy trọng yếu của quân Nga" - Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Đáng chú ý, song song với đòn tấn công bằng tên lửa, Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) ngày 24-2 cho biết đã tiến hành một cuộc không kích bằng UAV vào trạm bơm dầu Kaleykino ở Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga) rạng sáng 23-2.

Trạm bơm này là mắt xích cốt lõi phục vụ đường ống Druzhba - một trong những mạng lưới dẫn dầu thô lớn nhất thế giới, đồng thời là trung tâm trung chuyển lớn cung cấp cho các nhà máy lọc dầu nội địa Nga.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết thiệt hại từ vụ tấn công đã buộc Tập đoàn độc quyền vận chuyển dầu mỏ nhà nước Nga Transneft phải cắt giảm lượng dầu thô đầu vào ở mức 250.000 thùng/ngày.

Sự cố này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền đối với hoạt động xuất khẩu, ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng và chất lượng dầu được vận chuyển của Moscow.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Ukraine, Slovakia và Hungary đang leo thang gay gắt xoay quanh việc dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba bị đình trệ.

Theo giới chức Ukraine, đường ống này đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1 sau một cuộc không kích của Nga. Tuy nhiên, Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev cố tình trì hoãn việc sửa chữa.

Để trả đũa, hai quốc gia này đã phủ quyết gói trừng phạt mới nhất của EU nhằm vào Nga. Budapest thậm chí còn chặn khoản vay trị giá 90 tỉ euro (khoảng 107 tỉ USD) của EU dành cho Kiev vì tranh cãi này.

Về phần mình, Ukraine khẳng định đã đề xuất một số "giải pháp khả thi" để tháo gỡ nút thắt với Hungary về vấn đề trung chuyển dầu.

. Ở một diễn biến khác, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã loại 920 binh sĩ Nga khỏi vòng chiến.

Điện Kremlin: Xung đột Ukraine đã biến thành cuộc đối đầu trực diện giữa Nga và phương Tây

Điện Kremlin hôm 24-2 tuyên bố quyết định can thiệp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine đồng nghĩa với việc chiến dịch này đã biến thành một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn với Nga, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn, song Moscow vẫn để ngỏ khả năng đạt được các mục tiêu thông qua con đường chính trị và ngoại giao.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov cũng lưu ý rằng chiến dịch này trên thực tế đã biến thành một cuộc đối đầu quy mô rộng hơn giữa Nga và các nước phương Tây, sau “sự can dự trực tiếp của các quốc gia Tây Âu và Mỹ”.

Khi được hỏi liệu Moscow có tin rằng cuộc xung đột có thể được giải quyết thông qua đàm phán hay không, ông Peskov khẳng định: "Chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để đạt được hòa bình, lập trường của chúng tôi là rất rõ ràng và nhất quán. Giờ đây, mọi thứ phụ thuộc vào hành động của chính quyền Kiev".

Ông Peskov khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chưa thể khẳng định thời gian và địa điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine vì các chi tiết này vẫn chưa được chốt lại, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi thực sự hy vọng rằng tiến trình này sẽ được tiếp tục" - vị quan chức Điện Kremlin nói thêm.

Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát khu Rizdvyanka ở tỉnh Zaporizhia, và tập kích hàng loạt hạ tầng trọng yếu của Ukraine trong ngày qua.

Theo bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 24-2, phía Nga cho biết đã khiến quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.075 binh sĩ trong các cuộc giao tranh trên toàn bộ các mặt trận.