Ông Medvedev cảnh báo tấn công hạt nhân vào Anh và Pháp, nếu… 25/02/2026 05:58

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả hạt nhân nếu Anh, Pháp chuyển vũ khí nguyên tử cho Ukraine, cho rằng động thái này vượt lằn ranh đỏ nguy hiểm.

Ngày 24-2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận về tuyên bố của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), trong đó cho rằng Anh và Pháp đang cân nhắc những phương án nhằm chuyển giao vũ khí hạt nhân hoặc các cấu phần liên quan cho Kiev, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, theo SVR, giới chức Anh và Pháp đang cân nhắc "việc bí mật chuyển giao các thành phần, thiết bị và công nghệ liên quan do châu Âu sản xuất cho Ukraine", đồng thời chuẩn bị một chiến dịch truyền thông nhằm ngụy tạo rằng năng lực hạt nhân này (nếu có) là do Ukraine tự phát triển trong nước.

SVR cũng cáo buộc một phương án khác đang được thảo luận là chuyển giao trọn vẹn đầu đạn hạt nhân TN 75 của Pháp, loại sử dụng trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, hoặc hỗ trợ chế tạo một “bom bẩn” phóng xạ bằng thuốc nổ thông thường kết hợp vật liệu hạt nhân.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Theo SVR, nếu sở hữu những vũ khí như vậy, Kiev có thể tìm kiếm “những điều khoản có lợi hơn” trong các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết Đức đã “thận trọng từ chối” tham gia.

Ông Medvedev nói rằng ý định được cho là của Anh và Pháp về việc trao năng lực hạt nhân cho Kiev sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

“Đây là hành vi chuyển giao trực tiếp vũ khí hạt nhân cho một quốc gia đang có chiến tranh” - ông nhấn mạnh.

"Trong kịch bản đó, Nga sẽ buộc phải sử dụng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, để tấn công các mục tiêu ở Ukraine đang đe dọa đất nước chúng tôi. Và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ nhắm vào cả các quốc gia cung cấp hiện đang can dự vào một cuộc xung đột hạt nhân với Nga. Đây là đòn đáp trả tương xứng mà Liên bang Nga hoàn toàn có quyền thực hiện" - ông Medvedev nói.

Phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov mô tả các kế hoạch mà SVR báo cáo là "tiềm ẩn rủi ro cực kỳ nguy hiểm", đồng thời cho rằng chúng sẽ đe dọa cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Ukraine, Anh, Pháp chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ukraine trước đây từng lập luận rằng họ đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy các bảo đảm an ninh. Mặc dù một phần đáng kể lực lượng hạt nhân của Liên Xô từng đồn trú tại Ukraine, nhưng Kiev chưa bao giờ nắm quyền kiểm soát các tên lửa này.

Bản ghi nhớ Budapest năm 1994 cung cấp các cam kết bảo đảm - nhưng không mang tính ràng buộc pháp lý - đối với Ukraine, Belarus và Kazakhstan rằng toàn vẹn lãnh thổ của họ sẽ được tôn trọng sau khi chuyển giao vũ khí hạt nhân thời Xô Viết cho Nga.

Tại Hội nghị An ninh Munich năm 2022, ngay trước khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã gợi ý rằng Kiev có thể xem xét lại tình trạng phi hạt nhân của mình.