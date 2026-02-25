Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine tròn 4 năm, Mỹ bỏ phiếu trắng 25/02/2026 05:43

(PLO)- Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine đánh dấu tròn 4 năm với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống trong đó có Nga, và 51 phiếu trắng trong đó có Mỹ.

Ngày 24-2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) thông qua một nghị quyết về cuộc khủng hoảng Ukraine nhân đánh dấu 4 năm xung đột Nga-Ukraine, kêu gọi "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" và "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài", theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Nghị quyết, do Ukraine và một số quốc gia châu Âu soạn thảo, đã được thông qua với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng tại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của UNGA.

Mỹ nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu trắng, và Nga đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine tròn 4 năm. Ảnh: UN

Nghị quyết do Ukraine đề xuất kêu gọi "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện" và "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài phù hợp với luật pháp quốc tế". Nghị quyết cũng tái khẳng định "chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Trong bài phát biểu tại phiên họp của UNGA, bà Tammy Bruce - Phó Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - cho biết Washington ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn nhưng tin rằng ngôn từ trong nghị quyết có thể "làm xao nhãng" các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

"Như chúng tôi đã nói, nghị quyết này cũng bao gồm ngôn từ có khả năng làm xao nhãng các cuộc đàm phán đang diễn ra, thay vì hỗ trợ thảo luận về toàn bộ các con đường ngoại giao có thể mở đường cho một nền hòa bình bền vững. Vì lý do này, Mỹ... cuối cùng đã chọn bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết” - bà Bruce giải thích.

Trong khi đó, Phó Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Anna Yevstigneyeva nói rằng nếu Ukraine thực sự quan tâm đến việc đạt được hòa bình lâu dài, Kiev nên “tập trung nỗ lực vào ngoại giao và tìm kiếm các giải pháp cùng chấp nhận được, cũng như xây dựng các đảm bảo an ninh bền vững cho cả Nga và Ukraine”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cảm ơn các quốc gia thành viên LHQ đã ủng hộ nghị quyết, theo tờ Kyiv Independent.

"Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một cuộc bỏ phiếu khác. Đó là sự khẳng định lại rằng Ukraine không đơn độc và các nguyên tắc của Hiến chương LHQ vẫn còn quan trọng” - ông Sybiha cho hay.