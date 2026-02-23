Ông Zelensky: Nga đã khơi mào chiến tranh thế giới thứ ba 23/02/2026 16:44

Trả lời phỏng vấn của đài BBC ngày 23-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin trên thực tế đã khơi mào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, cảnh báo rằng chỉ có áp lực quân sự và kinh tế mới có thể ngăn chặn sự leo thang hơn nữa.

“Tôi tin rằng ông Putin đã bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba. Câu hỏi là ông ấy sẽ giành được bao nhiêu lãnh thổ và làm thế nào để ngăn chặn” - ông Zelensky nói, lập luận rằng sự kháng cự của Ukraine hiện đang ngăn chặn chiến sự lan rộng ra phạm vi toàn cầu.

Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng nếu Ukraine rút quân khỏi một số khu vực ở Donetsk hoặc chấp nhận đề nghị tạm ngừng chiến sự, Moscow có thể sẽ tiếp tục gây hấn trong vòng vài năm tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ông Zelensky một lần nữa bác bỏ yêu cầu của Nga về việc Kiev từ bỏ khoảng 20% diện tích ​​tỉnh Donetsk và các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở Kherson và Zaporizhia, nói rằng động thái như vậy sẽ không phải là một sự thỏa hiệp mà là "sự bỏ rơi hàng trăm nghìn người", và có thể gây chia rẽ xã hội Ukraine.

"Đất mà không có người ở thì là gì? Thành thật mà nói, chẳng là gì cả” - ông Zelensky nói thêm, nhấn mạnh rằng chiến thắng của Ukraine cuối cùng có nghĩa là bảo vệ nền độc lập, và việc khôi phục biên giới năm 1991 của đất nước vẫn chỉ là "vấn đề thời gian", bất chấp những hạn chế quân sự hiện tại.

Nga tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine rút hoàn toàn khỏi khu vực như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ukraine đã bác bỏ yêu cầu đó, khẳng định rằng việc đóng băng chiến tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng nhu cầu cấp thiết nhất của Kiev vẫn là tăng cường phòng không và kêu gọi các đối tác cho phép sản xuất vũ khí của Mỹ theo giấy phép, đặc biệt là tên lửa Patriot.

Ông Zelensky nói rằng các đảm bảo an ninh dài hạn phải được quốc hội Mỹ phê chuẩn vì "tổng thống thay đổi, nhưng thể chế vẫn còn đó".

Về cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, ông Zelensky nói rằng về mặt kỹ thuật, các cuộc bầu cử có thể được tổ chức trong thời chiến nhưng chỉ khi có những đảm bảo an ninh đáng tin cậy, đồng thời cho biết thêm ông vẫn chưa quyết định liệu mình có tranh cử nhiệm kỳ nữa hay không.

Nga chưa bình luận về các phát ngôn trên của ông Zelensky.