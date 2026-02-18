Ông Zelensky: Việc ông Trump muốn Ukraine nhượng bộ là 'không công bằng' 18/02/2026 15:12

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kêu gọi Kiev nhượng bộ trong các điều khoản đàm phán cho kế hoạch hòa bình về Ukraine là “không công bằng”.

Trả lời phỏng vấn của trang tin Axios, đăng tải hôm 17-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực lên Kiev khi các bên liên quan đang tìm lối thoát cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Cụ thể, Axios dẫn lời ông Zelensky rằng việc ông Trump liên tục công khai kêu gọi Kiev nhượng bộ trong các điều khoản đàm phán cho kế hoạch hòa bình về Ukraine là “không công bằng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Krisztian Bocsi/BLOOMBERG

“Tôi hy vọng đó chỉ là chiến thuật của ông ấy [ông Trump] chứ không phải là quyết định cuối cùng” – Axios dẫn lời ông Zelensky.

Ông Zelensky cũng cho biết bất kỳ kế hoạch nào yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ ở vùng Donbass (phía đông Ukraine) sẽ bị người dân Ukraine bác bỏ.

“Về mặt cảm xúc, người dân sẽ không bao giờ tha thứ cho điều này. Không bao giờ. Họ sẽ không tha thứ cho tôi” – ông Zelensky nói.

“Đây là một phần của đất nước chúng tôi, tất cả những công dân này, lá cờ này, mảnh đất này” – tổng thống Ukraine khẳng định.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn của ông Trump về những nỗ lực hòa giải của tổng thống Mỹ. Theo ông Zelensky, các cuộc trò chuyện giữa ông với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner diễn ra trong không khí tôn trọng.

Mũ chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Theo hãng tin Reuters, trong những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần ám chỉ rằng việc đảm bảo các cuộc đàm phán thành công là tùy thuộc vào Ukraine và ông Zelensky.

“Ukraine tốt hơn hết nên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán. Đó là tất cả những gì tôi nói với các bạn” – ông Trump nói hôm 16-2.

Trong ngày 17-2, các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên trong chuỗi 2 ngày đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Geneva (Thuỵ Sĩ). Ngày làm việc được đánh giá là “rất căng thẳng”. Thông tin chi tiết về cuộc gặp vẫn chưa được tiết lộ.