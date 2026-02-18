Chiến sự Nga-Ukraine 18-2: Nga nói binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong ‘địa ngục băng giá’ ở Kupiansk 18/02/2026 08:33

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Nga nói binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong "địa ngục băng giá" ở Kupiansk.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tập kích nhà máy hóa chất và hạ tầng dầu khí Nga

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng các máy bay không người lái (UAV) tầm xa của cơ quan này đã tấn công chính xác một nhà máy hóa chất quy mô lớn của Nga vào đêm 16 rạng sáng ngày 17-2.

Vụ tấn công nhắm vào nhà máy Metafrax Chemicals tại TP Perm (nơi chuyên cung cấp nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất thuốc nổ của Nga) do các chuyên gia tác chiến tầm xa thuộc đơn vị đặc nhiệm Alpha của SBU thực hiện. Đây là lực lượng thường xuyên thực hiện các đòn đánh sâu trong lãnh thổ Nga.

Ảnh chụp từ trên không nhà máy hóa chất Metafrax tại vùng Perm, Nga. Ảnh: Metafrax Chemicals

Theo SBU, cơ sở này là nơi sản xuất methanol, urotropine, urê và pentaerythritol - tất cả đều là tiền chất quan trọng để chế tạo thuốc nổ quân sự và hiện đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế.

Các kênh Telegram địa phương ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn tại thị trấn Gubakha, nơi đặt nhà máy. Lãnh đạo Perm - ông Dmitry Makhonin xác nhận khu vực này đã bị UAV Ukraine tấn công nhưng không cung cấp chi tiết, chỉ thông báo chưa ghi nhận thương vong.

Cơ sở này từng bị UAV tầm xa của Ukraine tập kích vào tháng 9-2025. Việc thị trấn Gubakha nằm cách vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát gần 1.600 km là minh chứng rõ nét cho năng lực tấn công ngày càng mở rộng và ổn định của Kiev.

Trong năm qua, các loại UAV tầm xa do Lực lượng Vũ trang và các cơ quan tình báo Ukraine vận hành đã liên tục nhắm vào hạ tầng dầu khí và công nghiệp quốc phòng Nga với tần suất và độ chính xác ngày càng cao.

Cũng trong đêm 17-2, Ukraine tuyên bố đã thực hiện đợt tập kích phối hợp nhằm vào nhiều khu vực của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu Ilsky tại vùng Krasnodar, theo Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cùng chính quyền địa phương và mạng xã hội ghi nhận một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại đây sau các đợt không kích.

Nhà máy lọc dầu Ilsky, với công suất xử lý 6,42 triệu tấn dầu mỗi năm, là một trong những cơ sở lớn nhất miền Nam nước Nga và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Nhờ vị trí gần các cảng Biển Đen, sản phẩm từ nhà máy này được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ hậu cần quân sự.

Nguồn tin từ SBU cho biết đơn vị đặc nhiệm Alpha cũng đã đánh trúng kho cảng dầu khí Tamanneftegaz trong cùng khu vực.

"Vào ban đêm, cư dân địa phương đã chia sẻ trên mạng xã hội về hàng loạt tiếng nổ. Hệ quả của vụ tấn công bằng UAV là một đám cháy đã được ghi nhận tại tổ hợp trung chuyển dầu” - nguồn tin của SBU cho biết.

Đòn đánh vào cơ sở Tamanneftegaz - nơi có sức chứa dự trữ hơn một triệu mét khối sản phẩm dầu khí - đánh dấu lần thứ 2 kho cảng này bị tấn công chỉ trong chưa đầy một tháng.

Vụ tập kích trước đó vào ngày 22-1, nhắm vào hệ thống đường ống gần cầu cảng và các tòa nhà kho dự trữ, được đánh giá gây thiệt hại hơn 50 triệu USD.

"Địa ngục băng giá" ở Kupiansk

Ngày 17-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc quân đội Ukraine tại khu vực Kupiansk (tỉnh Kharkiv) đang lâm vào tình cảnh bế tắc.

Bộ này công bố dữ liệu từ các cuộc thu trộm sóng vô tuyến từ phía Ukraine cho thấy tình hình thực địa vô cùng nguy cấp đối với Kiev, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cụ thể, mưa lớn kết hợp với tuyết và nhiệt độ đóng băng tại Kupyansk đã tạo nên một "địa ngục băng giá" đối với lực lượng Ukraine. Binh sĩ buộc phải qua đêm trong các chiến hào lộ thiên giữa thời tiết khắc nghiệt.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các đơn vị thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm số 1 (Vệ binh Quốc gia Ukraine) và Lữ đoàn Cơ giới 43, hiện đang bị bao vây ở bờ đông sông Oskol (phía nam khu định cư Kupyansk-Uzlovoy) và đang đối mặt "tình huống thảm khốc".

Cơ quan này cũng dự báo nhiệt độ ban đêm tại hướng Kupyansk sẽ tiếp tục giảm sâu, khiến tình hình của các binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt tại bờ đông sông Oskol càng thêm tồi tệ.

Nga tập kích diện rộng hạ tầng quân sự - năng lượng Ukraine

Trong thông cáo ngày 17-2, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng phục vụ mục đích quân sự của Ukraine trong ngày qua.

Theo số liệu mới nhất về chiến dịch quân sự đặc biệt được Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.230 binh sĩ trong các cuộc giao tranh trên toàn tuyến mặt trận trong ngày qua. Cụ thể tình hình tại các hướng chiến thuật như sau:

Theo phía Nga, tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Bắc (Sumy, Kharkiv), các đơn vị Nga đã cải thiện vị trí, gây tổn thất hơn 165 binh sĩ Ukraine, phá hủy 10 xe cơ giới, một kho vật tư và một radar phản pháo AN/TPQ-36.

Tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Tây phụ trách (Kharkiv và Donetsk), Ukraine bị mất khoảng 150 binh sĩ, 2 xe bọc thép, 15 xe cơ giới, 2 pháo và 6 kho đạn dược.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Ở khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Nam tại Donetsk, Nga cho biết đã cải thiện các vị trí tiền phương, gây thiệt hại hơn 195 binh sĩ Ukraine, phá hủy 12 xe bán tải, 1 xe thiết giáp chở quân M113, 1 xe bọc thép và một trạm tác chiến điện tử.

Tại khu vực do Nhóm tác chiến Trung tâm đảm trách (Donetsk và Dnepropetrovsk), phía Nga tuyên bố Ukraine chịu tổn thất khoảng 350 binh sĩ, cùng 2 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe bọc thép.

Trong khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Đông (Dnepropetrovsk và Zaporizhia), Nga nói các đơn vị đã tiếp tục tiến công, gây tổn thất hơn 345 binh sĩ Ukraine, phá hủy 8 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới và 1 pháo dã chiến.

Còn tại khu vực do Nhóm tác chiến Dnepr phụ trách ở Zaporizhia, phía Nga cho biết đã loại khỏi vòng chiến hơn 25 binh sĩ Ukraine, phá hủy 8 xe cơ giới và một kho vật tư.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tên lửa, pháo binh và không quân đã tấn công các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 khu vực.