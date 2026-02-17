Ukraine truy tố cựu Bộ trưởng Năng lượng tội tham nhũng và rửa tiền 17/02/2026 06:32

(PLO)- Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) thông báo rằng cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko, đã bị truy tố trong vụ án tham nhũng lớn nhất Ukraine.

Ngày 16-2, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) thông báo rằng cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko đã bị truy tố với các cáo buộc rửa tiền và tham gia tội phạm có tổ chức trong bê bối tham nhũng lớn nhất Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Trước đó, ngày 15-2, cựu quan chức này bị bắt giữ khi đang tìm cách rời khỏi Ukraine.

NABU điều tra ông Halushchenko trong một vụ án liên quan công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom. 8 nghi phạm khác đã bị truy tố. Ông Timur Mindich, một cộng sự thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bị cáo buộc là người cầm đầu.

Cuối ngày 15-2, ông Halushchenko được đưa tới Tòa án Chống Tham nhũng Cấp cao, nơi các luật sư của ông lập luận rằng việc bắt giữ là “trái pháp luật”. Tòa án chấp nhận một phần khiếu nại nhưng từ chối trả tự do cho cựu bộ trưởng.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông Herman Halushchenko. Ảnh: UKRINFORM

Ông Halushchenko giữ chức Bộ trưởng Năng lượng từ năm 2021 đến năm 2025 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp vào tháng 7-2025. Ông bị cách chức Bộ trưởng Tư pháp 4 tháng sau đó giữa lúc bê bối tham nhũng bùng phát.

Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk, người cũng bị cho là có liên quan vụ án, bị sa thải cùng ngày.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, NABU đang phối hợp với giới chức tại 15 quốc gia.

Theo NABU, các nghi phạm được cho là đã tiến hành đăng ký thành lập một quỹ tại đảo Anguilla vào tháng 2-2021. Cục này cho biết quỹ đặt mục tiêu huy động khoảng 100 triệu USD tiền “đầu tư”, trong đó gia đình ông Halushchenko nằm trong số những người góp vốn.

Để che giấu sự liên quan của ông Halushchenko, hai công ty được cho là được thành lập tại Quần đảo Marshall và liên kết với một quỹ tín thác ở St. Kitts and Nevis, với vợ cũ và bốn người con của ông là những người thụ hưởng, NABU cho biết.

NABU cáo buộc các công ty này trở thành “nhà đầu tư” của quỹ, trong khi nhóm đã chuyển tiền vào các tài khoản của quỹ tại ba ngân hàng Thụy Sĩ vì lợi ích của ông Halushchenko.

Theo cơ quan này, trong thời gian ông Halushchenko giữ chức Bộ trưởng Năng lượng, hơn 112 triệu USD đã được chuyển qua ông Ihor Mironyuk, cựu cố vấn của ông và là một nghi phạm trong vụ án.

NABU cho biết hơn 7,4 triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản của quỹ do gia đình ông Halushchenko kiểm soát. Ngoài ra, hơn 1,3 triệu franc Thụy Sĩ (1,6 triệu USD) và 2,4 triệu euro (2,8 triệu USD) đã được rút tiền mặt và chuyển trực tiếp cho gia đình ông tại Thụy Sĩ.

Theo NABU, một phần số tiền được dùng để chi trả việc học của các con ông Halushchenko tại những cơ sở giáo dục hàng đầu ở Thụy Sĩ và chuyển vào các tài khoản đứng tên vợ cũ. Phần còn lại được cho là gửi tiết kiệm, “tạo thêm thu nhập để gia đình sử dụng cho mục đích cá nhân”.

Ông Halushchenko chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc nhằm vào mình. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt mức án lên tới 12 năm tù.