TASS tiết lộ nội dung vòng đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tuần này 16/02/2026 09:45

(PLO)- Theo hãng thông tấn TASS , vòng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại Geneva trong ngày 17 và 18-2 sẽ bàn tới vấn đề ngừng bắn năng lượng.

Hãng thông tấn TASS hôm 16-2 dẫn một nguồn tin phương Tây rằng vấn đề ngừng bắn năng lượng sẽ được nêu ra trong vòng đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo ở Geneva (Thụy Sĩ).

"Vấn đề ngừng bắn năng lượng chắc chắn sẽ được nêu ra" - nguồn tin trên nói với TASS.

TASS không đưa ra thông tin cụ thể hơn về các vấn đề khác có thể được thảo luận ở Geneva trong tuần này.

Vòng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine lần thứ hai tại Abu Dhabi hôm 4-2. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO UAE

Trước đó, các vòng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine đã được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) hai lần, lần lượt vào ngày 23 và 24-1 và ngày 4 và 5-2.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết vòng đối thoại tiếp theo về giải quyết vấn đề Ukraine cũng sẽ diễn ra theo hình thức tham vấn ba bên Nga-Mỹ-Ukraine vào ngày 17 và 18-2 tại Geneva.

Phát biểu hôm 14-2 tại Diễn đàn An ninh Munich (Đức), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán sắp tới tại Geneva sẽ tập trung vào cơ chế giám sát ngừng bắn hậu xung đột. Ông Zelensky cũng cho biết Kiev sẽ nêu ra vấn đề ngừng bắn liên quan các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tối 15-2, trong thông điệp video hằng đêm, ông Zelensky cho biết "phái đoàn Ukraine đã có khuôn khổ cần thiết cho cuộc thảo luận".