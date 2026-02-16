Moscow: Nga sẵn sàng ngừng không kích trong ngày bầu cử Ukraine 16/02/2026 05:23

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói rằng Moscow sẵn sàng ngừng không kích vào ngày bầu cử tại Ukraine nếu Kiev quyết định tổ chức bầu cử.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS, đăng ngày 15-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói rằng Moscow sẵn sàng bảo đảm sẽ không có các cuộc không kích vào ngày bầu cử tại Ukraine nếu Kiev quyết định tổ chức bầu cử.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng xem xét việc dừng các cuộc không kích sâu trong lãnh thổ Ukraine vào ngày bầu cử nếu Kiev tổ chức bầu cử. Ông cũng lưu ý rằng 5-10 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga cần được trao quyền bỏ phiếu.

“Tất nhiên, các tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng như tôi đã nói trước đó, hiện chưa có bàn thảo nào về việc tổ chức bầu cử trên thực tế tại Ukraine” - ông Galuzin nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhắc lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga trong thời gian diễn ra các chiến dịch bầu cử.

“Tôi muốn nhấn mạnh kinh nghiệm của chúng tôi. Tháng 3-2024, Nga tổ chức bầu cử tổng thống và các điểm bỏ phiếu - ngay cả trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra - vẫn được mở tại những khu vực gần vùng giao tranh. Kiev đã tìm mọi cách để phá hoại tiến trình bầu cử tại các khu vực tiền tuyến, không ngần ngại sử dụng các biện pháp mang tính khủng bố và phá hoại. Tuy nhiên, họ đã không đạt được mục tiêu” - ông Galuzin nói.

Ông nhấn mạnh rằng Nga “sẽ không làm theo cách của Kiev và sẽ cho phép người dân Ukraine thực hiện đầy đủ quyền bầu cử được ghi trong hiến pháp, đồng thời tự quyết định định hướng phát triển tương lai của đất nước mình”.

“Tất nhiên, nếu chính quyền Kiev cuối cùng quyết định thực hiện bước đi dân chủ này” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Galuzin.

Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14-2 rằng Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử sau ít nhất hai tháng ngừng bắn.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine có thể “công bố lệnh ngừng bắn dành cho người Nga” nếu Nga tổ chức bầu cử.