Ông Trump: Các thành viên Hội đồng Hòa bình cam kết viện trợ 5 tỉ USD cho Gaza 16/02/2026 06:16

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quốc gia thành viên Hội đồng Hòa bình sẽ công bố cam kết hơn 5 tỉ USD dành cho công tác tái thiết và hỗ trợ nhân đạo tại Gaza.

Ngày 15-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng trong cuộc họp sắp tới các quốc gia thành viên Hội đồng Hòa bình sẽ công bố cam kết hơn 5 tỉ USD dành cho công tác tái thiết và hỗ trợ nhân đạo tại Gaza, theo hãng tin Reuters.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết các quốc gia thành viên cũng đã cam kết cử hàng nghìn nhân sự tham gia lực lượng ổn định do Liên Hợp Quốc ủy quyền và hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương tại Gaza.

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc họp ngày 19-2, cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội đồng, sẽ diễn ra tại Viện Hòa bình Donald J. Trump.

“Ngày 19-2, tôi sẽ tiếp tục cùng các thành viên Hội đồng Hòa bình họp tại Viện Hòa bình Donald J. Trump ở Washington, D.C., nơi chúng tôi sẽ công bố rằng các quốc gia thành viên đã cam kết hơn 5 tỉ USD cho các nỗ lực nhân đạo và tái thiết tại Gaza, đồng thời cam kết cử hàng nghìn nhân sự tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế và lực lượng cảnh sát địa phương nhằm duy trì an ninh và hòa bình cho người dân Gaza” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Điều rất quan trọng là Hamas phải tuân thủ cam kết giải trừ quân bị đầy đủ và ngay lập tức. Hội đồng Hòa bình sẽ chứng minh đây là cơ quan quốc tế có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử, và tôi vinh dự được giữ vai trò Chủ tịch” - tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Phái đoàn từ hơn 20 quốc gia dự kiến sẽ tham dự cuộc họp ngày 19-2.

Việc thành lập hội đồng đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua bằng một nghị quyết, như một phần trong kế hoạch của chính quyền ông Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Gaza.

Israel chính thức tham gia Hội đồng Hòa bình vào tuần trước, trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Lãnh đạo từ 17 quốc gia đã tham dự lễ ký kết điều lệ thành lập Hội đồng tại Davos (Thụy Sĩ) vào cuối tháng 1, bao gồm các tổng thống và quan chức cấp cao từ Mỹ Latinh, châu Âu, Trung Đông, Trung Á và Đông Nam Á.