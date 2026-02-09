Nhiều lãnh đạo xác nhận sang Mỹ dự họp Hội đồng Hoà bình 09/02/2026 10:09

Dù Nhà Trắng chưa có tuyên bố công khai liên quan cuộc họp của Hội đồng Hoà bình, một số nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng xác nhận sang Mỹ dự họp, theo hãng tin AFP.

Chánh Văn phòng Nội các Argentina - ông Manuel Adorni hôm 8-2 cho biết Tổng thống nước này - ông Javier Milei sẽ tới Mỹ dự cuộc họp Hội đồng Hoà bình ngày 19-2.

Trước đó, ông Milei dự kiến tới Mỹ vào ngày 9-2 để tham dự với tư cách khách mời quốc tế trong sự kiện vinh danh người gốc Tây Ban Nha do Nhà Trắng tổ chức. Tuy nhiên, do lịch trình mới tới cuộc họp Hội đồng Hoà bình, ông Milei đã huỷ chuyến đi ngày 9-2.

Tổng thống Argentina Javier Milei (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp nhau tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Argentina

Cùng ngày 9-2, tờ Dawn (Pakistan) dẫn các nguồn tin ngoại giao (giấu tên), cho biết với tư cách một trong những nước đã ký hiến chương Hội đồng Hoà bình, Pakistan cũng nhận được lời mời tham dự cuộc họp ngày 19-2 và Islamabad nhiều khả năng sẽ cử đại diện tham dự.

Hội đồng Hòa bình được thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 19 nước đã ký kết hiến chương của hội đồng trong một buổi diễn được tổ chức ngày 22-1 bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos (Thuỵ Sĩ).

Trang tin Axios hôm 6-2 đưa tin về cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hoà bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 19-2, bàn về việc gây quỹ để tái thiết Dải Gaza.

Ngày 7-2, một quan chức Nhà Trắng (không được nêu tên) xác nhận với hãng tin Reuters về thời gian cuộc họp, song không cung cấp chi tiết về nội dung dự kiến thảo luận.

Tới ngày 9-2, chính quyền Washington chưa công khai lên tiếng về cuộc họp này. Ngoài Argentina và Pakistan, chưa có nhiều thông tin về việc các nhà lãnh đạo thế giới nào sẽ dự họp.

Trong một sự kiện vận động tranh cử hôm 7-2 ở Hungary – một trong những nước đã ký hiến chương tham gia hội đồng trên, Thủ tướng Viktor Orban cho biết ông sẽ tới Mỹ dự cuộc họp ngày 19-2. Đây là nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên xác nhận dự họp.

Liên quan Israel – nước liên quan trực tiếp tới vấn đề Gaza và đã đồng ý tham gia Hội đồng Hoà bình song chưa ký hiến chương, Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã lên kế hoạch sang Mỹ từ ngày 18-2 tới ngày 22-2, trùng khớp thời gian có thể tham gia cuộc họp ngày 19-2, theo Axios.

Tuy nhiên, Israel có vẻ đã dời chuyến thăm của ông Netanyahu lên sớm hơn một tuần do vấn đề Iran. Ngày 7-2, Tel Aviv thông báo ông Netanyahu sẽ tới Mỹ để gặp ông Trump trong ngày 11-2.

Trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Romania Nicusor Dan hôm 8-2 cho biết ông cũng nhận được lời mời dự họp ngày 19-2, dù cho Bucharest chưa quyết định có tham gia Hội đồng Hoà bình hay không. Ông Dan cho biết Romania sẽ tiếp tục trao đổi với Mỹ trước khi đưa ra quyết định liên quan tới cả cuộc họp trên và việc tham gia Hội đồng Hoà bình.