Nước đầu tiên cam kết gửi quân hỗ trợ Hội đồng Hòa bình ở Gaza 11/02/2026 11:34

(PLO)- Indonesia chuẩn bị gửi một lữ đoàn từ 5.000 tới 8.000 quân tới Gaza hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Hòa bình - cơ chế do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên công khai cam kết gửi quân tham gia các sứ mệnh ở Gaza nhằm hỗ trợ Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, kênh Channel NewsAsia (CNA) đưa tin ngày 10-2.

CNA dẫn thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Indonesia Antara rằng Tổng tham mưu trưởng Quân đội Indonesia - Tướng Maruli Simanjuntak hôm 9-2 đã tiết lộ nước này đang chuẩn bị nhân sự để triển khai tới lực lượng gìn giữ hòa bình ở Gaza.

Báo cáo trước Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Phủ Tổng thống, Tướng Maruli cho biết hiện kế hoạch triển khai quân tới Gaza vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và chưa có xác nhận về số lượng binh sĩ tham gia sứ mệnh này.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Indonesia - Tướng Maruli Simanjuntak. Ảnh: ANTARA

“Có thể một lữ đoàn, khoảng 5.000 đến 8.000 quân. Nhưng mọi thứ vẫn đang được đàm phán, chưa chắc chắn. Vì vậy, hiện tại chưa thể xác định chính xác con số” - Tướng Maruli lưu ý về quy mô nhân sự.

Tướng Maruli cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Indonesia dự kiến tập trung vào các vấn đề nhân đạo và tái thiết Gaza, song không đi sâu vào các nhiệm vụ cụ thể hơn. Ông cũng nói thêm rằng hiện chưa thể xác nhận thời điểm triển khai sứ mệnh này.

Kế hoạch được đề cập trong bối cảnh ông Prabowo nhận được lời mời từ Mỹ tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình vào ngày 19-2.

Ngày 8-2, Ngoại trưởng Indonesia Prasetyo Hadi xác nhận Jakarta đã nhận được lời mời dự cuộc họp trên, song không nêu rõ liệu Tổng thống Prabowo có sang dự hay không.