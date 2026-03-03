Tổng Thư ký NATO lên tiếng về xung đột giữa Mỹ/Israel và Iran 03/03/2026 06:21

(PLO)- Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói rằng các chiến dịch của Mỹ và Israel với Iran là “thực sự quan trọng”, song liên minh quân sự này “hoàn toàn không có kế hoạch” tham gia vào cuộc chiến.

Ngày 2-3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói rằng liên minh quân sự này “hoàn toàn không có kế hoạch” tham gia vào cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran, theo đài CNN.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình ARD, ông Rutte mô tả các chiến dịch của Mỹ và Israel là “thực sự quan trọng”.

“Điều đó đang loại bỏ, làm suy giảm năng lực để Iran có được khả năng hạt nhân và năng lực tên lửa đạn đạo” - ông Rutte nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng “hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch nào để NATO bị cuốn vào hay trở thành một phần của việc này, ngoài việc các đồng minh riêng lẻ làm những gì họ có thể để hỗ trợ những gì người Mỹ đang thực hiện cùng với Israel”.

Phát biểu của Tổng Thư ký NATO được đưa ra trong lúc từng thành viên NATO đang điều chỉnh phản ứng của mình trước xung đột đang leo thang.

Anh cho biết nước này không tham gia chiến dịch tấn công Iran nhưng đã đồng ý cho phép sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để thực hiện các cuộc không kích “phòng thủ” nhằm vào kho tên lửa của Iran.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 2-3 cho biết Chính phủ Anh không “tin vào việc thay đổi chế độ từ trên không” sau khi một chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

“Chính phủ này không tin vào việc thay đổi chế độ từ trên không. Những bài học của lịch sử đã dạy chúng ta rằng khi đưa ra những quyết định như vậy, điều quan trọng là phải xác lập cơ sở pháp lý cho những gì Anh đang làm” - ông Starmer phát biểu trước Hạ viện Anh.

Về phía Đức, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng vào ngày 3-3, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN.

Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông.

“Tôi sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington để trao đổi về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông. Tôi đang giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác tại châu Âu, Israel và trong khu vực. Đây không phải là lúc để đổ lỗi cho nhau, mà là thời điểm cần đoàn kết và hành động chung” - ông Merz viết trên mạng xã hội.

Thủ tướng Merz sẽ là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên thăm Mỹ kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng phát.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh Berlin “không có ý định tham gia” các chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, với lý do không có chủ trương, nguồn lực quân sự hay căn cứ khu vực để tiến hành các hoạt động tấn công.