Chiến sự Nga - Ukraine 3-3: Tổng tư lệnh Ukraine nói về bước tiến trên chiến trường; Phòng không Nga hạ gần 700 UAV Ukraine 03/03/2026 07:33

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Không kích tiếp diễn trên khắp Ukraine; Nga cảnh báo việc NATO tăng cường lực lượng ở Bắc Cực.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đòn không kích vào lãnh thổ đối phương.

Tổng tư lệnh Ukraine: Kiev kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn Moscow trong tháng 2

. Ngày 2-3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng trong tháng 2, lực lượng Ukraine đã kiểm soát được nhiều lãnh thổ hơn so với lực lượng Nga, theo tờ Kyiv Independent.

“Chúng ta đã sống sót qua 'trận chiến mùa đông' đầy khó khăn này” - ông Syrskyi nói.

Trước đó, ngày 21-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã kiểm soát 300 km² lãnh thổ trong một chiến dịch “phản công”.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Ngày 2-3, các quan chức khu vực cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã nhắm vào một đoàn tàu chở khách ở quận TP Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, khiến 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Vụ tấn công này đánh dấu vụ tấn công thứ hai được báo cáo của Nga nhằm vào một đoàn tàu chở khách kể từ ngày 27-1, khi một đoàn tàu ở tỉnh Kharkiv bị tấn công. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine gia tăng kể từ tháng 7-2025.

. Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng ít nhất 9 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine ngày 2-3.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, đêm qua Nga đã phóng 94 UAV vào Ukraine, và lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn được 84 chiếc. Ít nhất 10 UAV đã vượt qua được hệ thống phòng không và tấn công 4 địa điểm.

Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 30 khu dân cư khiến 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Tại tỉnh Donetsk, một cuộc tấn công của Nga vào TP Kramatorsk đã khiến 2 người thiệt mạng. Cuộc tấn công vào làng Oleksiievo-Druzhkivka khiến 1 người thiệt mạng. Tỉnh trưởng Vadym Filashkin cho biết lực lượng Nga cũng đã tấn công TP Druzhkivka, làm 4 người bị thương.

Tỉnh Dnipropetrovsk ghi nhận 1 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga vào quận Synelnykove.

Tại tỉnh Chernihiv, cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng. Tại tỉnh Zaporizhzhia, các cuộc không kích của Nga đã làm 4 người bị thương.

Tỉnh Sumy ghi nhận 2 người bị thương sau các cuộc không kích của Nga. Tỉnh Kharkiv cũng báo cáo về 1 người bị thương trong ngày qua.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga kiểm soát 3 cộng đồng dân cư trong tuần

Ngày 2-3, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 3 cộng đồng dân cư ở Kharkiv và Donetsk trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.260 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Ukraine đã mất hơn 225 binh sĩ và 1 hệ thống phóng rocket đa nòng tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga, khoảng 180 binh sĩ và 5 xe bọc thép chiến đấu tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây và hơn 135 binh sĩ cùng 7 xe bọc thép chiến đấu tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Quân đội Ukraine cũng mất khoảng 320 binh sĩ và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm, khoảng 340 binh sĩ và 5 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 60 binh sĩ cùng 2 trạm gây nhiễu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công 146 địa điểm cơ sở hạ tầng năng lượng và các khu vực triển khai quân của Ukraine.

Cũng theo bộ này, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 679 UAV của Ukraine và 3 rocket phóng từ HIMARS trong ngày 2-3.

Bộ này cho biết hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 3 xuồng không người lái của hải quân Ukraine tại Biển Đen trong 24 giờ qua.

Nga cảnh báo việc NATO tăng cường lực lượng ở Bắc Cực

Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov. Ảnh: TASS

Ngày 2-3, Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov nói rằng NATO đang tìm cách hạn chế quyền tự do hàng hải của Nga ở Bắc Cực, theo đài RT.

Ông Korchunov lập luận rằng Na Uy đang tìm cách gạt Nga khỏi quần đảo Spitsbergen, nơi Nga - quốc gia duy nhất ngoài Na Uy duy trì hoạt động kinh tế tại đây suốt nhiều thập niên - không có ý định thu hẹp hoạt động.

Là lãnh thổ thuộc Na Uy, Spitsbergen có sự hiện diện của Nga thông qua công ty khai khoáng Arktikugol và cộng đồng thợ mỏ Barentsburg.

Ông Korchunov cho rằng Oslo đang cố tình cản trở hoạt động của Arktikugol, hạn chế di chuyển và hoạt động kinh tế ở một số khu vực của quần đảo, đồng thời chỉ ra việc NATO tăng cường hiện diện quân sự với tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc của máy bay và tàu chiến Na Uy.

Đại sứ Nga cảnh báo các nước thành viên NATO đang “sở hữu năng lực hải quân đáng kể” và đã thể hiện sẵn sàng sử dụng những năng lực đó để hạn chế quyền tự do hàng hải, vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo nhà ngoại giao này, NATO đang cân nhắc phong tỏa hải quân một phần hoặc toàn diện đối với Nga, trong bối cảnh khối quân sự này gia tăng hiện diện tại khu vực Baltic và Bắc Cực, đồng thời đẩy mạnh tuần tra với lý do bảo vệ khu vực trước mối đe dọa bị cho là từ Nga.

Ông Korchunov cáo buộc NATO làm leo thang căng thẳng và kích động “cơn sốt đối đầu” ở Bắc Cực, khẳng định Nga không đe dọa và không có lợi ích trong việc xung đột với Na Uy hay các thành viên NATO khác, nhưng cảnh báo Moscow “sẽ không bỏ qua những mối đe dọa nhằm vào chúng tôi mà không có phản ứng thích đáng.”

Na Uy và NATO chưa bình luận về phát ngôn của đại sứ Nga.