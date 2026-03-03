Ông Zelensky lo Ukraine gặp khó nếu xung đột giữa Mỹ và Iran kéo dài 03/03/2026 05:59

Ngày 2-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông lo ngại cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể gây thiếu hụt nguồn cung tên lửa cho hệ thống phòng không của Kiev nếu xung đột kéo dài, theo tờ Kyiv Independent.

Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran, Tehran đáp trả bằng cách tấn công Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ. Cuộc chiến làm dấy lên lo ngại tại Ukraine về những tác động có thể xảy ra đối với năng lực phòng không của nước này, vốn phụ thuộc lớn vào hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, cũng được Mỹ sử dụng tại Trung Đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Tổng thống Zelensky nói rằng dù ông lo ngại, hiện tại ông chưa thấy nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tên lửa đánh chặn PAC-3.

“Dĩ nhiên, vấn đề này khiến chúng tôi quan tâm. Cho đến nay, chưa có tín hiệu như vậy từ phía Mỹ hay châu Âu” - ông Zelensky nói.

“Ai cũng hiểu rằng những loại vũ khí phù hợp chính là sinh mệnh của chúng tôi” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tình trạng thiếu tên lửa phòng không từng khiến một số hệ thống phòng không của Ukraine có thời điểm rơi vào tình trạng trống đạn, trong đó có đầu tháng 2, khi nguy cơ các cuộc tấn công tiếp theo từ Nga gia tăng.

Theo ông Zelensky, chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL) - cơ chế cho phép Ukraine mua tên lửa Mỹ thông qua các nước thành viên châu Âu thuộc NATO để trang bị cho các hệ thống phòng không - vẫn đang được triển khai.

Ông Zelensky nói thêm rằng nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài và các hoạt động tác chiến diễn ra với cường độ cao, hệ thống phòng không của Ukraine sẽ chịu ảnh hưởng.

“Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng một cuộc chiến kéo dài… và cường độ giao tranh sẽ tác động đến lượng khí tài phòng không mà chúng tôi nhận được” - vị tổng thống nói thêm.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ hoàn tất các công việc kỹ thuật cần thiết để mở đàm phán về toàn bộ các nội dung trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong vài ngày tới.

Tổng thống Zelenskyk kêu gọi các đối tác trong EU thống nhất một mốc thời gian cụ thể để Ukraine gia nhập khối, cho rằng điều đó sẽ tạo ra một bảo đảm quan trọng cho an ninh tương lai của đất nước trong bối cảnh Kiev đang đàm phán với Moscow nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng không phải tất cả các nhà lãnh đạo EU đều sẵn sàng… Ý tôi là, không phải ai cũng sẵn sàng trao cho Ukraine cơ hội này” - ông Zelensky nói.