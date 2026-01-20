Ông Trump cảnh báo áp thuế 200% với rượu vang Pháp nếu Paris không tham gia Hội đồng Hoà bình 20/01/2026 18:36

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế 200% rượu vang và champagne Pháp nếu Paris không tham gia Hội đồng Hòa bình do Washington đề xuất.

Ngày 19-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang và champagne của Pháp nếu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không tham gia Hội đồng Hòa bình, theo tờ France 24.

Khi được phóng viên hỏi về việc ông Macron sẽ không tham gia hội đồng này, ông Trump đáp: “Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và champagne của ông ấy [Macron], và ông ấy sẽ tham gia. Nhưng ông ấy cũng không bắt buộc phải tham gia”.

Pháp chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó, ngày 19-1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nói rằng Paris "buộc phải nói không, bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, hiến chương của Hội đồng Hòa bình đã mở rộng phạm vi ra ngoài Gaza, và do đó vượt quá khuôn khổ của kế hoạch hòa bình đã được Liên Hợp Quốc bảo trợ".

"Theo cách diễn đạt hiện nay, bản hiến chương này không tương thích với các cam kết quốc tế của Pháp, đặc biệt là vai trò và tư cách thành viên của Paris tại Liên Hợp Quốc" - hãng AFP dẫn lời ông Barrot.

Pháp là một trong 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (cùng với Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh).

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt có mục tiêu ban đầu là chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.

Theo dự thảo hiến chương của Hội đồng Hòa bình, mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi hiến chương này có hiệu lực và có thể được chủ tịch hội đồng gia hạn.

Các quốc gia đóng góp hơn 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình kể từ khi hiến chương có hiệu lực sẽ có tư cách thành viên vĩnh viễn.