Pháp từ chối tham gia Hội đồng Hoà bình do ông Trump đề xuất 20/01/2026 10:43

(PLO)- Pháp tuyên bố từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất, cho rằng hiến chương của hội đồng này hiện tại “không tương thích” với các cam kết của Paris trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Ngày 19-1, Pháp tuyên bố từ chối tham gia "Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm giám sát công tác quản trị và tái thiết hậu chiến tại Gaza, hãng AFP đưa tin.

Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, Paris "buộc phải nói không, bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, hiến chương của Hội đồng Hòa bình đã mở rộng phạm vi ra ngoài Gaza, và do đó vượt quá khuôn khổ của kế hoạch hòa bình đã được Liên Hợp Quốc bảo trợ".

"Theo cách diễn đạt hiện nay, bản hiến chương này không tương thích với các cam kết quốc tế của Pháp, đặc biệt là vai trò và tư cách thành viên của Paris tại Liên Hợp Quốc" - ông Barrot nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: BNG PHÁP

Pháp là một trong năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (cùng với Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh).

Ngoài ra, theo AFP, một nguồn tin từ chính phủ Canada cho biết Ottawa sẽ không chi trả để tham gia Hội đồng Hoà bình do Mỹ đề xuất, đồng thời khẳng định Canada chưa nhận được bất kỳ yêu cầu đóng góp tài chính nào.

Trước đó, phía Mỹ đã gửi thư tới lãnh đạo hàng chục nước để mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin lãnh đạo của một số quốc gia đã nhận được lời mời từ Mỹ tham gia vào cơ quan này.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt có mục tiêu ban đầu là chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.

Theo dự thảo hiến chương của Hội đồng Hòa bình, mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi hiến chương này có hiệu lực và có thể được chủ tịch hội đồng gia hạn.

Các quốc gia đóng góp hơn 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình kể từ khi hiến chương có hiệu lực sẽ có tư cách thành viên vĩnh viễn.