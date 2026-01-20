Ông Kim Jong-un cách chức ‘ngay tại chỗ’ một phó thủ tướng vì tắc trách 20/01/2026 05:45

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức một phó thủ tướng vì sự tắc trách của quan chức này trong nhiệm vụ tại một nhà máy cơ khí.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức một phó thủ tướng vì sự tắc trách của quan chức này trong quá trình hiện đại hóa một nhà máy cơ khí, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 20-1.

Theo KCNA, ông Kim đã “cách chức ngay tại chỗ” Phó thủ tướng Yang Sung-ho khi thị sát dự án hiện đại hóa Tổ hợp Cơ khí Ryongsong, do dự án này “gặp nhiều khó khăn và gây ra không ít thiệt hại về kinh tế, phát sinh những rối loạn do con người tạo ra một cách không cần thiết”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án cải tạo, hiện đại hóa Tổ hợp Cơ khí Ryongsong. Ảnh: KCNA

KCNA dẫn lời ông Kim rằng đảng Lao động Triều Tiên “đã đi đến nhận định dứt khoát rằng lực lượng chỉ đạo kinh tế hiện nay hầu như không đủ khả năng dẫn dắt công cuộc điều chỉnh tổng thể ngành công nghiệp của đất nước và nâng cấp về mặt công nghệ”

“Việc đoạn tuyệt với lối làm cũ là đặt kỳ vọng vào những người đã quá quen với chủ nghĩa bại trận, sự vô trách nhiệm và thụ động sẽ trở thành điểm khởi đầu mới cho công cuộc khai phá và phát triển trong tương lai” - KCNA dẫn lời ông Kim.

KCNA cho biết, dự án Tổ hợp Cơ khí Ryongsong được thúc đẩy theo kế hoạch của ông Kim nhằm phát triển ngành chế tạo máy của Triều Tiên.