Ông Trump nói về khả năng dùng vũ lực với Greenland và giải Nobel Hòa bình 20/01/2026 05:44

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tiết lộ ông sẵn sàng đi xa đến đâu trong mục tiêu kiểm soát đảo Greenland (Đan Mạch), nhưng khẳng định “100%” sẽ áp thuế lên châu Âu nếu thương vụ Greenland không thành.

Ngày 19-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tiết lộ ông sẵn sàng đi xa đến đâu trong mục tiêu kiểm soát đảo Greenland (Đan Mạch).

Trả lời phỏng vấn của đài NBC News, khi được hỏi liệu có sử dụng vũ lực để giành Greenland hay không, tổng thống Mỹ đáp: “Không bình luận”.

Ông Trump gần đây đã gia tăng sức ép nhằm giành quyền sở hữu Greenland. Ông nói hôm 17-1 rằng sẽ áp thuế 10% đối với Đan Mạch và 7 quốc gia châu Âu khác cho đến khi đạt được thỏa thuận để Mỹ tiếp quản Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đưa thêm một yếu tố mới vào cuộc đối đầu các đồng minh châu Âu khi liên hệ vấn đề Greenland với việc ông không giành được Giải Nobel Hòa bình năm 2025 trong một tin nhắn gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre.

Văn phòng báo chí của Thủ tướng Na Uy cho biết, ông Støre đã công bố toàn bộ trao đổi tin nhắn với ông Trump theo luật công khai thông tin của Na Uy.

“Xét việc đất nước của ngài đã quyết định không trao cho tôi Giải Nobel Hòa bình dù đã chấm dứt 8 cuộc chiến trở lên, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ chỉ nghĩ thuần túy về Hòa bình nữa - dù điều đó vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu - mà giờ đây có thể nghĩ đến những gì là tốt và phù hợp cho nước Mỹ” - ông Trump viết trong tin nhắn.

Na Uy là một trong các quốc gia bị áp mức thuế mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-2.

Bình luận về vấn đề này, ông Støre nói hôm 19-1: “Lập trường của Na Uy về Greenland là rõ ràng. Greenland là một phần của Đan Mạch, và Na Uy hoàn toàn ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề này”.

Mỗi năm, Giải Nobel Hòa bình do một ủy ban gồm 5 thành viên do quốc hội Na Uy bổ nhiệm trao tặng. Năm 2025, ủy ban đã chọn bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, cho giải thưởng này. Bà Machado đã trao cho ông Trump huy chương Nobel trong chuyến thăm Nhà Trắng tuần trước.

Ông Trump bác bỏ quan điểm cho rằng Na Uy không có ảnh hưởng đối với Giải Nobel Hòa bình và rằng quyết định hoàn toàn thuộc về ủy ban.

“Na Uy kiểm soát hoàn toàn việc này, bất chấp những gì họ nói” - ông Trump nói với NBC News qua điện thoại.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng chỉ trích các lãnh đạo châu Âu đã phản đối nỗ lực của ông ở Greenland, điều mà ông cho là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

“Châu Âu nên tập trung vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, bởi nói thẳng ra thì các bạn đã thấy điều đó mang lại kết quả gì rồi. Đó mới là điều châu Âu cần tập trung chứ không phải Greenland” - ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có thực hiện kế hoạch áp thuế đối với các quốc gia châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận về Greenland hay không, ông Trump đáp: “Tôi sẽ làm, 100%”.

Châu Âu chưa bình luận về các phát ngôn trên của ông Trump.