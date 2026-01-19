Ông Trump ra tuyên bố mới về Greenland, nhắc đến Nga 19/01/2026 16:38

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ loại bỏ điều mà ông gọi là “mối đe dọa từ Nga” khỏi Greenland.

Ngày 18-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Đan Mạch đã không thể làm gì để loại bỏ điều mà ông gọi là "mối đe dọa từ Nga" khỏi đảo Greenland và nhấn mạnh rằng “giờ là lúc điều đó sẽ được thực hiện”, theo hãng tin Reuters.

"NATO đã nói với Đan Mạch trong 20 năm qua rằng 'các bạn phải loại bỏ mối đe dọa từ Nga khỏi Greenland'. Thật không may, Đan Mạch đã không thể làm gì được về điều đó. Giờ là lúc và điều đó sẽ được thực hiện” - ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social.

Đan Mạch và Nga chưa phản hồi về phát ngôn mới trên của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trong diễn biến liên quan, trong một bức thư gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Tổng thống Trump đã liên hệ những phát ngôn của ông về Greenland với việc không được trao giải Nobel Hòa bình, theo hãng tin Bloomberg.

“Xét việc đất nước của các ông đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến trở lên, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa. Mặc dù hòa bình sẽ luôn là điều tối quan trọng, nhưng giờ đây tôi có thể nghĩ đến những gì tốt và phù hợp cho Mỹ” - ông Trump viết.

“Thế giới sẽ không an toàn trừ khi chúng tôi kiểm soát hoàn toàn Greenland” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Giải Nobel Hòa bình không do chính phủ Na Uy quyết định mà do một ủy ban độc lập trao tặng.

“Về giải Nobel Hòa bình, tôi đã nhiều lần giải thích rõ ràng với ông Trump điều mà ai cũng biết, đó là Ủy ban Nobel độc lập mới là cơ quan trao giải, chứ không phải chính phủ Na Uy” - ông Store đáp lại.

Tổng thống Trump nhiều lần viện dẫn lý do an ninh quốc gia để khẳng định Mỹ cần giành quyền kiểm soát đảo Greenland.

Theo ông Trump, sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Nga khiến Greenland có ý nghĩa sống còn đối với lợi ích an ninh của Mỹ. Vào ngày 14-1, ông Trump từng nói rằng “nếu Nga hay Trung Quốc muốn chiếm Greenland thì Đan Mạch không thể làm được gì, còn chúng tôi thì có thể làm mọi thứ".

Trong khi đó, lãnh đạo của cả Đan Mạch và Greenland đều khẳng định hòn đảo này không phải để bán và không muốn trở thành một phần của Mỹ. Các quan chức Đan Mạch và châu Âu đã chỉ ra rằng Greenland vốn đã nằm trong phạm vi bảo vệ của cơ chế an ninh tập thể của NATO.

Ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1-2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh, và sẽ tăng lên 25% vào ngày 1-16 cho đến khi Mỹ được phép mua đảo Greenland.

Các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã gặp nhau cuối tuần qua để thảo luận các phương án nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa thuế quan, bao gồm việc áp thuế đối với một số hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 93 tỉ euro (108 tỉ USD). Các nhà lãnh đạo của khối dự kiến ​​sẽ họp thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 22-1.