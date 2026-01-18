Biểu tình rầm rộ ở Đan Mạch phản đối việc ông Trump đòi sáp nhập Greenland 18/01/2026 06:46

(PLO)- Hàng chục nghìn người tại Đan Mạch và đảo Greenland xuống đường phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sáp nhập Greenland, khẳng định hòn đảo Bắc Cực không phải để mua bán.

Ngày 17-1, người biểu tình tại Đan Mạch và đảo Greenland (vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch) đã xuống đường biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi chuyển giao hòn đảo Bắc Cực này cho Mỹ, hãng Reuters đưa tin.

Tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Greenland không phải để bán”, giương các biểu ngữ như “Không là không” và “Hãy tránh xa Greenland”, đồng thời mang theo lá cờ đỏ trắng của vùng lãnh thổ này khi tuần hành tới Đại sứ quán Mỹ.

Hàng chục ngàn người biểu tình trên khắp Đan Mạch, Greenland ngày 17-1 phản đối phản đối yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một số người đội mũ bóng chày màu đỏ giống kiểu mũ “Make America Great Again” của những người ủng hộ ông Trump, nhưng thay bằng dòng chữ “Make America Go Away” (Hãy để nước Mỹ đi chỗ khác).

Tại thủ phủ Nuuk của Greenland, hàng nghìn người do Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen dẫn đầu, cầm cờ và các biểu ngữ tương tự, tiến về Lãnh sự quán Mỹ, vừa đi vừa hô “Kalaallit Nunaat” - tên gọi Greenland theo tiếng bản địa.

“Tôi đến đây hôm nay vì tôi nghĩ điều quan trọng là phải cho thấy Greenland không phải để bán. Đây không phải là món đồ chơi. Đây là nhà của chúng tôi” - bà Naja Holm, một công chức địa phương, nói.

Đám đông đã tập trung tại Nuuk (thủ phủ của Greenland) ngày 17-1 để phản đối yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ban tổ chức ước tính hơn 20.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Copenhagen - con số tương đương toàn bộ dân số Nuuk. Cảnh sát không đưa ra số liệu chính thức. Các cuộc biểu tình khác cũng diễn ra trên khắp Đan Mạch.

“Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ to lớn mà chúng tôi, những người Greenland, đang nhận được… đồng thời chúng tôi cũng gửi đi một thông điệp tới thế giới rằng mọi người cần phải tỉnh thức” - bà Julie Rademacher, Chủ tịch Uagut - một tổ chức của người Greenland tại Đan Mạch, nói.

Ông Trump nhiều lần cho rằng Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của Mỹ nhờ vị trí chiến lược và trữ lượng khoáng sản lớn, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Trong tuần qua, theo đề nghị của Đan Mạch, một số quốc gia châu Âu đã điều binh sĩ tới Greenland.

Những phát biểu lặp đi lặp lại của ông Trump về Greenland đã châm ngòi cho căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Đan Mạch, và bị dư luận châu Âu lên án rộng rãi.

Vùng lãnh thổ với khoảng 57.000 dân này, từng được quản lý từ Copenhagen suốt nhiều thế kỷ, đã giành được mức độ tự trị đáng kể kể từ năm 1979, song vẫn thuộc Đan Mạch. Copenhagen hiện kiểm soát quốc phòng và đối ngoại, đồng thời tài trợ phần lớn hoạt động hành chính cho Greenland.

Tất cả các đảng phái trong nghị viện Greenland về lâu dài đều ủng hộ Greenland độc lập, song còn bất đồng về thời điểm, và gần đây cho biết họ thà tiếp tục thuộc Đan Mạch còn hơn gia nhập Mỹ.

Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ 17% người Mỹ được hỏi ủng hộ nỗ lực của ông Trump nhằm giành Greenland. Đa số áp đảo cử tri của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa được hỏi đều phản đối việc sử dụng vũ lực để sáp nhập hòn đảo này. Ông Trump gọi cuộc thăm dò đó là “giả mạo”.

Một cuộc thăm dò của đài CNN cũng cho kết quả có tới 75% người tham gia khảo sát không đồng tình với kế hoạch của tổng thống Mỹ về Greenland.