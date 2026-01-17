Ông Trump xem xét áp thuế lên các nước phản đối Mỹ sáp nhập Greenland 17/01/2026 06:03

(PLO)- Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét áp thuế quan mới đối với các quốc gia phản đối việc Mỹ sáp nhập Greenland.

Ngày 16-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét áp thuế quan mới đối với các quốc gia phản đối việc Mỹ sáp nhập Greenland. Theo đài CNN, ông Trump đưa ra phát biểu này khi ông nhắc lại việc sử dụng thuế quan để buộc các quốc gia khác hợp tác trong kế hoạch giảm giá thuốc ở Mỹ.

“Tôi có thể áp thuế lên các quốc gia nếu họ không đồng ý [với Mỹ về vấn đề] Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia. Vì vậy, tôi có thể làm điều đó”– ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Francis Chung/POLITICO/BLOOMBERG

Ông Trump từng nhiều lần khẳng định quyết tâm trong mong muốn để Mỹ sáp nhập Greenland.

Hôm 14-1, ông Trump cho biết Mỹ cần đảo Greenland vì mục đích an ninh quốc gia, cho rằng hòn đảo Bắc Cực này có vai trò “sống còn” đối với các lợi ích chiến lược của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh Greenland đặc biệt quan trọng đối với hệ thống phòng thủ Vòm Vàng (Golden Dome) – một hệ thống tên lửa phòng thủ ngoài không gian có thể bảo vệ nước Mỹ trước các cuộc không kích hiện đại tầm xa – mà Mỹ đang xây dựng.

Theo ông Trump, NATO cần đóng vai trò dẫn dắt trong việc hỗ trợ Mỹ đạt được mục tiêu này.

Trong ngày 14-1, cuộc đàm phán giữa các quan chức Đan Mạch, Greenland và Mỹ đã diễn ra tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết vẫn còn "sự bất đồng cơ bản" về Greenland giữa các bên sau cuộc đàm phán.