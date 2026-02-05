Trung Quốc bắt 119 người bán căn cước giả 05/02/2026 17:22

(PLO)- Trung Quốc đã bắt giữ 119 người liên quan đường dây bán căn cước giả và sắp xếp chỗ ở cho người lao động xuyên biên giới để làm việc bất hợp pháp tại đặc khu hành chính Hong Kong.

Ngày 4-2, Cơ quan Di trú Hong Kong cho biết chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong đã phối hợp cùng giới chức Trung Quốc đại lục bắt giữ 119 người liên quan đường dây bán căn cước giả và sắp xếp chỗ ở cho người lao động xuyên biên giới để làm việc bất hợp pháp tại Hong Kong. Theo tờ South China Morning Post, hoạt động của nhóm tội phạm này có thể mang lại khoản thu nhập bất chính lên đến 20 triệu HKD (2,6 triệu USD).

Theo Cơ quan Di trú Hong Kong, chiến dịch triệt phá đường dây tội phạm này được thực hiện từ tháng 10-2025 đến tháng 1-2026. Chiến dịch có sự hợp tác giữa chính quyền Hong Kong và chính quyền tỉnh Quảng Đông.

Tang vật thu được trong vụ án. Ảnh: Edmond So/SOUTH CHINA MORNING POST

Những người bị bắt giữ bao gồm người lao động bất hợp pháp và người sử dụng lao động bất hợp pháp, cùng với một kẻ cầm đầu đường dây làm căn cước giả và một đồng phạm hỗ trợ kẻ cầm đầu này. Nhóm này được cho là đã hoạt động trong khoảng một năm.

Nhà chức trách đã thu giữ khoảng 40 căn cước giả và 24 bản sao.

Ông Tang Ka-fai – cán bộ cấp cao phụ trách thực thi pháp luật tại Cơ quan Di trú Hong Kong – cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục điều tra các trường hợp liên quan các nghi phạm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đối với người lao động bất hợp pháp để bảo vệ cơ hội việc làm cho người lao động địa phương và duy trì trật tự xã hội” – ông nói.