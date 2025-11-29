Đường đi từ ngọn lửa nhỏ đến 7 khối chung cư 'cháy như đuốc' ở Hong Kong 29/11/2025 18:42

(PLO)- Trong 24 tiếng đồng hồ, hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi 7 khối nhà ở khu chung cư Wang Fuk Court, làm ít nhất 128 người thiệt mạng, 200 người mất tích theo thống kê tính đến ngày 29-11.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi vào chiều 26-11, từ một ngọn lửa nhỏ trên lưới bảo vệ công trình, đám cháy đã bùng phát dữ dội và thiêu rụi 7 khối nhà cao tầng tại khu chung cư Wang Fuk Court ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Đến hiện tại, nhà chức trách ghi nhận 128 người đã thiệt mạng, 200 người mất tích và hàng ngàn người hiện đang sống trong cảnh mất nhà. Vụ cháy gây chấn động Hong Kong – nơi ít ghi nhận các vụ hỏa hoạn quy mô lớn như thế này.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định. 11 người đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Dưới đây là những gì đã xảy ra trong vụ cháy kinh hoàng nhất Hong Kong trong nhiều thập niên, theo đài CNN.

Ngày 26-11

Khoảng 14 giờ

Nhà chức trách hiện vẫn chưa rõ chính xác thời điểm đám cháy bắt đầu tại khu chung cư Wang Fuk Court. Khu chung cư gồm 8 khối nhà 32 tầng, ở quận Tai Po, Hong Kong. Đây là nơi sinh sống của hơn 4.000 người, phần nhiều thu nhập thấp, trong đó có nhiều người cao tuổi.

Khoảng 14 giờ chiều, bà Jackie – một cư dân sống trên tầng 16 của khối nhà 7 – ngửi thấy mùi khói. Qua một khe hở nhỏ giữa giàn giáo bên ngoài cửa sổ, bà nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong một căn hộ gần đó.

Khu chung cư Wang Fuk Court trước vụ cháy. Ảnh: VANTOR

Bà Jackie đã cố gắng gọi đến văn phòng quản lý chung cư nhưng không liên lạc được. Một nhân viên bảo vệ ở sảnh tòa nhà của bà cho biết có một đám cháy ở khối nhà 6. Sau khi biết tin, bà đã quay trở lại căn hộ.

Bản vẽ các tầng đại diện trong khu chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN; Việt hóa: KHOA ĐIỀM

Cơ quan cứu hỏa sau đó cho biết ngọn lửa ban đầu đã bắt lửa từ lưới xanh bao phủ khối nhà 6 trước khi lan sang các tấm xốp xung quanh cửa sổ, khiến kính cửa sổ vỡ và lửa lan vào bên trong một căn hộ.

Bên ngoài một tòa chung cư thuộc khu Wang Fuk Court. Ảnh, chú thích: CNN; Việt hóa: KHOA ĐIỀM

14 giờ 30

Một cư dân họ Lok – sống cùng mẹ ở tầng 11 của khối nhà 4 – thức dậy sau giấc ngủ trưa và ngửi thấy mùi khói bốc ra từ cửa sổ.

14 giờ 45

Nhiều nhân chứng bắt đầu thấy đám cháy. Một người đang đi bộ bên ngoài khu chung cư đã quay video cho thấy một đám cháy nhỏ bên trong giàn giáo bao quanh tầng 1 của một khối nhà.

Ông Harry Cheung (66 tuổi) – cư dân của khối nhà 2 – nghe thấy tiếng động lớn từ nhà mình và nhìn thấy đám cháy ở một khối nhà khác. Sau đó, ông thu dọn đồ đạc và thoát ra ngoài.

Ông Mut Yuen Ho (69 tuổi) – một cư dân khác của khối nhà 2 – cũng sơ tán vào khoảng thời gian này sau khi nhìn thấy khói.

Lửa bên ngoài một khối nhà của khu chung cư. Nguồn: StrikingBiking/THREAD

14 giờ 51

Cơ quan cứu hỏa Hong Kong nhận được cuộc gọi đầu tiên về vụ hỏa hoạn đang xảy ra tại khối nhà 6 – nhà Wang Cheong.

Lửa bắt đầu từ khối nhà 6. Đồ họa: CNN; Việt hóa: KHOA ĐIỀM

14 giờ 56

Lính cứu hỏa đến chỉ vài phút sau khi nhận được cuộc gọi.

Đám cháy lan nhanh. Giàn giáo xung quanh khối nhà 6 bốc cháy, ngọn lửa lan vào tòa nhà và lan sang các khối nhà chung cư lân cận.

14 giờ 58

Ngọn lửa lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Nguồn: Muhammad Suleman

Ngọn lửa lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Nhân chứng Muhammad Suleman đang lái xe ngang qua thì nhìn thấy những cột khói đen khổng lồ bao quanh khu chung cư.

15 giờ

Một cư dân 65 tuổi họ Ho sơ tán sau khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy trong khối nhà 1 của mình. Một cư dân khác của khối nhà 1 là ông Jason Kong cũng nhận được tin nhắn vào khoảng thời gian này rằng nhà của ông đang bốc cháy.

Đã 1 giờ trôi qua kể từ khi bà Jackie lần đầu tiên phát hiện ra đám cháy. Lúc này, bà thấy khói bốc lên từ nhà mình. Bà dùng khăn ướt bịt các khe hở dưới cửa và trốn trong phòng tắm.

15 giờ 02

Lực lượng cứu hỏa nâng báo động cháy lên cấp độ 3 theo hệ thống 5 cấp – cấp độ càng cao thì đám cháy càng nghiêm trọng.

Khoảng từ 15 giờ 15 đến 15 giờ 30

Nhân chứng cho biết đám cháy đã lan sang các khối nhà 4, 5 và 7.

Khoảng 15 giờ 30, lực lượng cứu hỏa mất liên lạc với lính cứu hỏa Ho Wai-ho (37 tuổi) – người đã làm việc trong cơ quan cứu hỏa Hong Kong được 9 năm.

Anh Ho Wai-ho và bạn gái. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

15 giờ 34

Báo động được nâng lên cấp độ 4 khi lực lượng hỏa cho biết các mảnh vỡ rơi xuống đang cản trở công tác ứng phó.

Khoảng 16 giờ

Đám cháy lan ra nhiều khối nhà. Thỉnh thoảng, những tiếng nổ lớn vang lên và mảnh vỡ từ các tòa nhà rơi xuống.

Nhiều mảnh giàn giáo bắt đầu rơi xuống. Ảnh: HKTVB

16 giờ 01

Lính cứu hỏa Ho được tìm thấy nằm gục trên mặt đất bên ngoài một tòa nhà với vết bỏng trên mặt. Anh được đưa đến bệnh viện.

16 giờ 41

Lính cứu hỏa Ho Wai-ho được xác định đã qua đời tại bệnh viện.

17 giờ

Chính quyền thông báo ghi nhận 4 trường hợp thiệt mạng, bao gồm lính cứu hỏa Ho.

Bà Jackie vẫn đang trốn trong phòng tắm. Bà kể cảnh sát và lính cứu hỏa cứ nửa tiếng lại gọi điện hỏi vị trí của bà.

18 giờ 22

Nhà chức trách nâng báo động đám cháy lên cấp độ 5 – cấp cao nhất – khi các cuộc gọi cầu cứu tăng vọt.

Khoảng 19 giờ 05

Cuối cùng, lính cứu hỏa đã đến giải cứu bà Jackie. Họ đưa cho bà một mặt nạ dưỡng khí và hộ tống bà ra khỏi căn hộ bằng thang máy.

Lúc này, toàn bộ căn hộ của bà bị bao trùm bởi khói dày đặc. Trong suốt thời gian chờ đợi, bà cho biết mình không hề nghe thấy tiếng chuông báo cháy nào.

Công tác cứu hộ được triển khai khẩn cấp. Ảnh: Andy Chong/CHINA DAILY

21 giờ

Số người chết tăng lên 13. Nhà chức trách xác nhận 7 trong số 8 tòa nhà của khu chung cư Wang Fuk Court bị cháy.

Lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể tiếp cận một số cư dân ở các tầng trên. Cơ quan cứu hỏa kêu gọi những người bị mắc kẹt bên trong gọi điện thoại cầu cứu và cung cấp vị trí của họ, đồng thời bịt kín tất cả các cửa ra vào và cửa sổ bằng băng dính, khăn ướt.

21 giờ 30

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết 900 người được đưa đến nơi trú ẩn tạm thời.

Khu chung cư chìm trong biển lửa vào đêm 26-11. Ảnh: BLOOMBERG

Ngày 27-11

1 giờ 30

Ông Lý Gia Siêu cho biết số người chết đã lên đến 36, 279 người mất tích. Hiện vẫn còn 4 tòa nhà ghi nhận đám cháy.

3 giờ 30

Cảnh sát thông báo bắt 3 nghi phạm liên quan vụ cháy.

5 giờ 48

Số người chết tăng lên 44.

Cảnh sát cáo buộc 3 nghi phạm vừa bị bắt đã "cẩu thả nghiêm trọng". Sau đó, cảnh sát xác nhận rằng các miếng xốp trên cửa sổ chính là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh và rộng như vậy.

15 giờ

Cơ quan cứu hỏa thông báo rằng họ đã "cơ bản dập tắt" được đám cháy tại 4 tòa nhà, trong khi 3 tòa nhà còn lại "đã được kiểm soát hiệu quả". Số người chết tăng lên 55.

Lửa được dập tắt ở các tòa nhà trong khu chung cư. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Số người chết tiếp tục tăng lên trong những ngày tiếp theo. Đến ngày 28-11, chính quyền bắt tiếp 8 người, được cho liên quan vụ cháy.

Chính quyền Hong Kong cũng tuyên bố để tang tưởng nhớ các nạn nhân 3 ngày, từ ngày 29-11 đến ngày 1-12.