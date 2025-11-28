Có dấu hiệu tham nhũng đấu thầu trong thảm kịch cháy ở Hong Kong? 28/11/2025 15:48

(PLO)- Trận hỏa hoạn kinh hoàng ở Hong Kong đã khiến 128 người chết và 200 người mất tích tính đến chiều 28-11 và nhà thầu cải tạo khu chung cư bị cháy đối mặt vấn đề pháp lý nghiêm trọng.

Tính đến chiều 28-11, con số nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po, Hong Kong) đã tăng lên 128. Bên cạnh đó, cơ quan y tế ghi nhận 79 cư dân bị thương đang được cấp cứu và điều trị, theo tờ South China Morning Post.

Tình hình tìm kiếm người mất tích vẫn đang rất căng thẳng. Cơ quan chức năng cho biết tính tới chiều cùng ngày đã tiếp nhận tổng cộng 467 cuộc gọi báo tin người thân thất lạc, song hiện vẫn còn tới 200 trường hợp chưa xác định được tình trạng và tung tích cụ thể.

Đau thương có, ấm lòng cũng có!

Lãnh đạo cơ quan an ninh đặc khu Hong Kong Chris Tang Ping-keung cho biết lực lượng chức năng sẽ vào bên trong các tòa nhà để tiến hành tìm kiếm trong ngày. Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy sẽ kéo dài khoảng 3-4 tuần.

Quyền cảnh sát trưởng đặc khu Andrew Kan Kai-yan cam kết sẽ mở lại các tòa nhà cho cư dân bị ảnh hưởng sớm nhất có thể. Ông nói các tòa nhà sẽ được bàn giao lại cho người dân ngay sau khi lực lượng chức năng hoàn tất việc thu thập chứng cứ bên trong.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân tại Wang Fuk Court (quận Tai Po, Hong Kong) lên xe cứu thương ngày 28-11. Ảnh: CHINA DAILY

Từ sáng 28-11, rất đông người dân đã xếp hàng tại Trung tâm Cộng đồng Kwong Fuk để thực hiện thủ tục nhận dạng thi thể người thân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Không khí tang thương bao trùm khi nhiều người không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở trước sự ra đi của những người thân yêu.



Đông đảo người dân địa phương đã tập trung về các điểm tạm cư và khu vực tiếp nhận quyên góp gần hiện trường vụ hỏa hoạn để hỗ trợ những người phải sơ tán từ các tòa nhà thuộc khu chung cư Wang Fuk Court.

Tại đây, người dân liên tục vận chuyển đủ loại nhu yếu phẩm thiết yếu để cung cấp cho các nạn nhân, từ quần áo, chăn màn đến thực phẩm và nước uống. Trên mạng xã hội, nhiều lời kêu gọi quyên góp vật tư cho người bị nạn và lực lượng cứu hộ cũng đã được lan truyền rộng rãi.

Công tác tiếp nhận hàng cứu trợ được tổ chức rất bài bản. Tại các điểm tập kết, hàng hóa được dán nhãn phân loại rõ ràng dựa trên nhu cầu thực tế hoặc tình trạng tồn kho. Các thông báo cụ thể như: "Cần quần áo nam nữ cỡ L-XXL", "Không nhận thêm nước đóng chai", hay "Cần túi mua sắm cỡ lớn",... được thông báo công khai. Các vật phẩm khác như tất, quần, áo, áo khoác, đồ giữ nhiệt... cũng được phân loại kỹ càng bằng nhãn dán.

Vào sáng sớm 28-11, một nhóm học sinh trung học đã tự nguyện tham gia thu gom và tái chế rác thải ngay gần hiện trường. Các em thể hiện sự tế nhị khi không tự quay video cá nhân, nhưng đồng ý để phóng viên China Daily ghi hình lại quá trình làm việc chung.

Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhận tin dữ người thân đã thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng. Ảnh: CHINA DAILY

"Tình người ở Tai Po thật sự rất lớn lao. Khi tôi bắt đầu chọn đồ và đóng gói nhu yếu phẩm cho một cụ bà là nạn nhân vụ cháy, bà đã từ chối nhận nhiều đồ. Bà bảo: 'Hãy để dành phần đó cho những người cần hơn tôi'" - chị Annie Ho (40 tuổi), một tình nguyện viên cứu trợ nạn nhân vụ cháy, chia sẻ.

Xuất hiện dấu hiệu sai phạm

Về diễn biến pháp lý mới nhất, sáng 28-11, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hong Kong (ICAC) đã bắt giữ 2 giám đốc của Công ty Kiến trúc Will Power - đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm cho dự án cải tạo khu chung cư Wang Fuk Court.

Nguồn tin riêng của tờ SCMP xác nhận danh tính 2 nghi phạm mới bị bắt là Wong Hap-yin và Ng Yeuk. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một trong hai nghi phạm đã bị lực lượng chức năng áp giải về văn phòng công ty tại Vịnh Cửu Long (Kowloon Bay) để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Trước đó, vào ngày 27-11, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 lãnh đạo cấp cao của nhà thầu Prestige vì nghi ngờ phạm tội ngộ sát, bao gồm: Giám đốc Ho Kin-yip (52 tuổi), Giám đốc Hau Wa-kin (54 tuổi) và Steve Wong Chung-kee (68 tuổi) - người phụ trách ký duyệt an toàn của dự án.

Cảnh sát khám xét văn phòng của nhà thầu Prestige Construction sau khi bắt giữ 3 người, trong đó có 2 giám đốc của công ty, với cáo buộc ngộ sát. Ảnh: Tư liệu/SCMP

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 5 cá nhân liên quan dự án bị bắt giữ.

Theo tìm hiểu của SCMP, hồ sơ lưu trữ cho thấy Prestige là một "gương mặt thân quen" với danh sách vi phạm an toàn lao động kéo dài.

Tháng 11-2023, nhà thầu Prestige bị kết án vì không đảm bảo giám sát khi lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo tại Ning Yeung Terrace (khu Mid-Levels West), chịu mức phạt 3.000 HKD (khoảng 386 USD). Cùng ngày, Prestige nhận thêm án phạt 4.000 HKD vì không đảm bảo lối ra vào an toàn tại cùng địa điểm.

Chưa dừng lại ở đó, quá khứ của Prestige còn dính líu vụ tham nhũng nghiêm trọng. Năm 2009, Chao Tak-kwong - một cựu cổ đông của Prestige - đã bị tuyên án 18 tháng tù giam vì hối lộ nhân viên Cơ quan nhà ở Hong Kong để giành hợp đồng cải tạo cho 3 tòa nhà tư nhân tại Yuen Long.

Tuy nhiên, bất chấp các án tích đã được công khai trên hồ sơ, báo cáo tiến độ dự án Will Power đệ trình lại chứng nhận khống rằng Prestige "không có hồ sơ tranh chấp kiện tụng hay án tích nào với Sở Lao động".

Theo tài liệu trên trang web cải tạo khu chung cư Wang Fuk Court, năm 2023, Prestige đã vượt qua 56 nhà thầu khác để trúng gói thầu trị giá lên tới 330 triệu HKD (hơn 42 triệu USD), lúc này Will Power đang phụ trách tư vấn dự án cho Wang Fuk Court. Theo tờ The Paper, nghi vấn có dấu hiệu tham nhũng trong vụ việc này.

Ngoài ra, ngay từ năm 2021, cư dân Wang Fuk Court từng tìm cách bãi nhiệm ban quản trị vì cáo buộc quy trình đấu thầu thiếu minh bạch và tình trạng “độc quyền quản lý” kéo dài suốt hai thập niên, theo các bài đăng trên mạng xã hội và tin tức truyền thông mà SCMP thu thập được.

Sau thông tin bắt giữ, phóng viên SCMP đã tìm đến trụ sở đăng ký của Prestige tại Trung tâm Công nghiệp Laurels (San Po Kong). Tuy nhiên, ngay trong giờ hành chính, nơi này "cửa đóng then cài", cửa cuốn kim loại kéo xuống kín mít và không hề có chuông cửa.

Phóng viên tiếp tục tìm đến địa chỉ đăng ký của Wong Hap-yin tại đường Hing Yin, Cửu Long, nhưng phát hiện đây là một địa chỉ không chính xác.

Phản hồi về vụ việc, đại diện Will Power cho biết đang phối hợp toàn diện với Cảnh sát, Sở Cứu hỏa và Đơn vị Kiểm tra Độc lập của Sở Nhà ở để cung cấp hồ sơ tòa nhà.

Công ty này từ chối bình luận thêm với lý do để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra, dù trước đó chính họ là đơn vị chấm điểm và xếp hạng B (mức cao nhất trong thang đánh giá lúc đó) cho Prestige, giúp công ty này trúng thầu.