‘Siêu anh hùng của em’: Xúc động lời nhắn bạn gái gửi người lính cứu hoả hy sinh ở Hong Kong 27/11/2025 20:52

(PLO)- Những người thân yêu, đồng nghiệp và người dùng mạng xã hội đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sự biết ơn trước lòng dũng cảm của lính cứu hoả Ho Wai-ho, người đã hy sinh khi chiến đấu với đám cháy chết chóc nhất ở Hong Kong trong 7 thập niên.

Ngày 27-11, bạn gái của anh Ho Wai-ho - lính cứu hoả hy sinh trong lúc chiến đấu với trận hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư quận Tai Po (Hong Kong) - đã đăng tải lời nhắn vô cùng xúc động đến bạn trai, theo tờ South China Morning Post.

“Em thật sự, thật sự muốn được nắm tay anh một lần nữa” - cô viết, nói rằng cô vẫn “không thể chấp nhận” những gì đã xảy ra.

Anh Ho Wai-ho và bạn gái. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Anh Ho (37 tuổi) được tuyên bố tử vong tại Bệnh viện Prince of Wales lúc 4 giờ 45 phút chiều 26-11 (giờ địa phương), gần 45 phút sau khi anh được tìm thấy trong tình trạng bỏng mặt ở tầng trệt tòa nhà Wang Cheong House - 1 trong 7 tòa nhà bị cháy.

Vụ cháy với mức báo động số 5 ở Tai Po đã cướp đi 65 sinh mạng, trong đó có anh Ho, và khiến hơn 70 người phải nhập viện tính đến tối thứ 27-11. Công tác cứu hộ quy mô lớn vẫn đang tiếp diễn.

Anh Ho đã phục vụ trong Sở Cứu hỏa được 9 năm và đóng quân tại Trạm Cứu hỏa Sha Tin khi được điều động tới hiện trường.

Anh đến nơi lúc 3 giờ 01 phút chiều để tham gia dập lửa ở tầng trệt nhưng mất liên lạc với đồng nghiệp lúc 3 giờ 30 phút.

Bạn gái anh bày tỏ niềm tự hào với sự tận tụy của anh và gọi bạn trai mình là “siêu anh hùng”.

“Siêu anh hùng của em đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về hành tinh Krypton. Anh là niềm tự hào của em!” - cô viết.

Theo truyền thông, anh Ho và bạn gái đã yêu nhau 10 năm và dự định kết hôn vào tháng sau.

Người dùng mạng xã hội đã gửi hàng loạt lời chia buồn, gọi anh Ho là anh hùng và bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau của người bạn gái.

“Anh ấy không chỉ là siêu anh hùng của riêng bạn, mà còn là siêu anh hùng của tất cả chúng tôi. Không sao nếu bạn chưa ổn. Hãy giữ gìn sức khỏe” - một người dùng mạng xã hội viết.

“Ca trực của anh kết thúc rồi, hãy yên nghỉ nhé bro” - một người khác viết. Bài viết cũng kèm theo một bức ảnh anh Ho trong bộ đồng phục và mở đầu bằng câu “xin hãy ghi nhớ thật rõ một người anh hùng trông như thế nào”, đồng thời cảm ơn sự hy sinh của anh.

Những người nói rằng họ là bạn học hoặc đồng nghiệp cũ của anh Ho cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của anh và nhắn cô hãy giữ gìn sức khỏe.