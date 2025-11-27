Thảm kịch cháy ở Hong Kong: Khám xét trụ sở nhà thầu, bắt 3 người, cư dân khai công nhân hút thuốc 27/11/2025 11:29

(PLO)- Cảnh sát Hong Kong khám xét công ty bảo trì, bắt 3 người, lấy lời khai cư dân nghi công nhân hút thuốc gây ra thảm kịch cháy ở Tai Po khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người còn mất tích.

Lực lượng cảnh sát Hong Kong vừa khám xét văn phòng của công ty bảo trì, thu thập lời khai từ cư dân cho rằng tàn thuốc lá của công nhân thi công có thể là nguyên nhân gây ra thảm kịch cháy 7 khối nhà chung cư ở Tai Po khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người còn mất tích, tờ South China Morning Post đưa tin trưa 27-11.

Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét nhằm tìm kiếm chứng cứ tại Trung tâm Công nghiệp Laurels ở khu San Po Kong. Tại đây, các sĩ quan đã thu giữ nhiều tài liệu có chứa thông tin liên quan khu chung cư Wang Fuk Court.

Trước đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 cá nhân (trong độ tuổi từ 52 đến 68) vì nghi ngờ phạm tội ngộ sát. Đây là những người đứng đầu công ty chịu trách nhiệm bảo trì các tòa nhà, bao gồm 2 giám đốc và 1 kỹ sư tư vấn.

Hiện trường vụ cháy ở Hong Kong sáng 27-11. Ảnh: SCMP

Tại tòa nhà duy nhất may mắn không bị hỏa hoạn trong khu phức hợp, cảnh sát phát hiện các cửa sổ bên ngoài sảnh thang máy ở mỗi tầng đều bị bịt kín bằng xốp (styrofoam) - một vật liệu cực kỳ dễ bắt lửa.

Theo SCMP, ông Ho (76 tuổi), một cư dân sống tại tòa nhà Wang Yan, quả quyết rằng một số công nhân xây dựng "chắc chắn đã hút thuốc trong lúc làm việc" ngay trước khi ngọn lửa bùng phát.

Ông Ho, từng làm việc tại một công ty in ấn trước khi nghỉ hưu vài năm trước, cho biết vợ và đứa cháu 7 tuổi của ông đã may mắn thoát nạn an toàn.

"Tôi nhận được tin nhắn cảnh báo về vụ cháy. Tôi chạy xuống lầu để tự mình kiểm tra và nhìn thấy những gì đang xảy ra. Con rể tôi sau đó gọi điện giục sơ tán, nên tôi chạy ngược lên lầu để đón vợ và cháu. Tôi không dám dùng thang máy nên cả nhà đã thoát hiểm bằng cầu thang bộ" - ông kể lại.

Một xe tải của công ty thực phẩm Lee Kum Kee (trụ sở tại Hong Kong) đã đến Hội trường Cộng đồng Tung Cheong Street để hỗ trợ nạn nhân. Ảnh: SCMP

Là cư dân sống tại tầng 21, ông Ho cho biết đã ngửi thấy mùi khói vào sáng 26-11.

"Tôi vừa mở cửa sổ thì ngay lập tức có mùi khói xộc vào. Mấy người công nhân đó đang thi công gần căn hộ của tôi, có lẽ là ở tầng 18 hoặc 20, nên chắc chắn là họ đã hút thuốc" - ông Ho nhớ lại.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra nguyên nhân và chưa có kết luận chính thức.

Tính đến trưa 27-11, vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại 7 khối nhà chung cư ở phố Tai Po đã khiến 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 66 người bị thương (trong đó có 16 người đang nguy kịch).