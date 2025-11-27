Mới dập được lửa 4 trong 7 khối chung cư ở Hong Kong, đám cháy lan rộng 'bất thường' 27/11/2025 08:10

(PLO)- Tính đến sáng 27-11, lực lượng cứu hỏa chỉ mới dập được lửa ở 4 trong tổng số 7 khối nhà thuộc chung cư Wang Fuk Court bị cháy kinh hoàng ở Hong Kong.

Tính đến sáng 27-11, giới chức Hong Kong cho biết vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi cụm 7 khối nhà thuộc khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po đã khiến 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích.



Tính đến 8 giờ (giờ địa phương), 66 người đã được đưa vào bệnh viện. Trong đó, 17 người trong tình trạng nguy kịch và 24 người trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.



Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hỏa chỉ mới dập được lửa ở 4 trong tổng số 7 khối nhà, theo tờ South China Morning Post.

South China Morning Post ghi nhận lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực chữa cháy ở 3 khối nhà còn lại. Hiện nhà chức trách đang huy động 26 đội cứu hỏa, dự kiến sẽ tiếp cận được các tầng cao nhất của các khối nhà trước tối nay.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy ở cụm chung cư tại Hong Kong. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Người đứng đầu cơ quan an ninh Hong Kong – ông Chris Tang cho biết các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy lan nhanh bất thường. Ngoài ra, việc người dân sử dụng xốp để bịt kín cửa sổ càng làm đám cháy thêm trầm trọng.

"Chúng tôi phát hiện thấy trên các bức tường tòa nhà liên quan, lưới và vật liệu bạt chống thấm khi bị cháy đã lan nhanh hơn so với quy chuẩn. Điều này là bất thường" – ông Tang nói.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Tính đến sáng sớm nay, khói vẫn tiếp tục bốc lên từ khắp các tầng của những khối nhà, tạo nên mùi nhựa cháy nồng nặc. Người dân cũng có thể thấy tro bụi từ các tầng cao của các tòa nhà rơi xuống.

Tất cả công trình đều bị hư hại đáng kể. Cửa sổ và máy điều hòa không khí trong các tầng bị cháy đã bị hư hại hoàn toàn. Hầu hết giàn giáo tre bao bọc toàn bộ các khối nhà đã bị cháy.

Người bị thương do đám cháy được đưa đến bệnh viện. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo chính quyền Hong Kong, đám cháy bùng phát lúc 14 giờ 51 phút ngày 26-11, được nâng cấp lên báo động cháy số 3 lúc 15 giờ 2 phút và báo động cháy số 4 vào khoảng 30 phút sau đó. Mức báo động cháy đã được nâng lên mức 5 – mức cao nhất – vào lúc khoảng 18 giờ 50 phút.