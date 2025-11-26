Cháy dữ dội 7 khối chung cư ở Hong Kong, nhiều người thiệt mạng 26/11/2025 18:49

(PLO)- Ít nhất 7 khối nhà trong khu chung cư ở quận Tai Po (Hong Kong) bốc cháy dữ dội, ban đầu đã 4 người thiệt mạng, có thể còn tăng.

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết một vụ hỏa hoạn đã lan rộng ra nhiều tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Tai Po vào ngày 26-11 đã khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt bên trong, theo tờ South China Morning Post.

Theo chính quyền, đám cháy bùng phát lúc 14 giờ 51 phút và được nâng cấp lên báo động cháy số 3 lúc 15 giờ 2 phút và báo động cháy số 4 vào khoảng 30 phút sau đó. Mức báo động cháy đã được nâng lên mức 5 - mức cao nhất - vào lúc khoảng 18 giờ 50 phút.

Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa. Ảnh: South China Morning Post

Người phát ngôn chính quyền Hong Kong cho biết tính đến 18 giờ 45 phút, vụ cháy đã khiến 4 người chết và 5 người bị thương. Trong số những người bị thương, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, 1 người bị thương nặng và 1 người đang trong tình trạng ổn định.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ít nhất 7 tòa nhà gần nhau bốc cháy, lửa bùng phát từ nhiều cửa sổ căn hộ. Lính cứu hỏa đang dùng xe thang phun nước vào đám cháy.

Lính cứu hỏa đang dùng xe thang phun nước vào đám cháy dữ dội. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Cảnh quay tại hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài một số căn hộ của tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa, nhiều đoạn lưới giàn giáo cũng đang cháy rơi xuống đất.

Hồ sơ cho thấy khu phức hợp nhà ở này bao gồm 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ.

Hình ảnh cột khói cao từ vụ hoả hoạn. Ảnh: South China Morning Post

Ủy viên hội đồng quận Tai Po - ông Berry Mui Siu-fong - người có mặt tại hiện trường lúc khoảng 18 giờ 30 phút, nói với South China Morning Post rằng tất cả tòa nhà trong khu phức hợp đều đang bốc cháy.

Ông cho biết chỉ có 1 tòa nhà được kiểm soát, và theo những gì ông thấy, đám cháy đã lan sang các căn hộ.