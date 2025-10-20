Máy bay Boeing 747 trượt đường băng rồi rơi xuống biển ở Hong Kong 20/10/2025 08:23

(PLO)- Một chiếc máy bay Boeing 747 trượt đường băng rồi rơi xuống biển ở Kong sáng nay, truyền thông địa phương đưa tin có 2 người thiệt mạng.

Rạng sáng 20-10 tại khu vực sân bay quốc tế Hong Kong, một máy bay Boeing 747 trượt đường băng và lao xuống biển sau khi va chạm phương tiện mặt đất.

Chiếc Boeing 747 chở hàng mang số hiệu EK9788 của Emirates, do hãng AirACT (Thổ Nhĩ Kỳ) khai thác, theo hãng tin Reuters.

Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy chiếc Boeing 747 nằm một phần dưới nước, gần tường chắn sóng của sân bay. Máng trượt khẩn cấp của máy bay bị bung ra và phần đầu cùng phần đuôi bị tách rời.

Một phần của chiếc máy bay trượt khỏi đường băng ở Hong Kong rạng sáng 20-10. Ảnh: LIHKG

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng 20-10 (giờ Hong Kong).

Cục Hàng không Dân dụng Hong Kong cho biết máy bay “đã lệch khỏi đường băng phía bắc sau khi hạ cánh và lao xuống biển”.

“Có hai nhân viên mặt đất bị ảnh hưởng và rơi xuống biển, tình trạng của họ đang được xác minh” - cơ quan này cho biết thêm.

Sân bay quốc tế Hong Kong cho biết 4 thành viên phi hành đoàn vẫn an toàn.

Tuy nhiên, 2 người làm việc trong một phương tiện mặt đất gần đường băng (nghi bị máy bay va trúng) đã tử vong, tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ cảnh sát. Cảnh sát hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Phía sân bay cho biết đường băng phía bắc - vốn là một trong ba đường băng của sân bay hàng hóa bận rộn nhất thế giới - đã tạm thời đóng cửa sau sự cố. Hai đường băng còn lại ở khu vực phía nam và trung tâm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Hãng hàng không Emirates xác nhận vụ việc. “Tổ bay đều an toàn và không có hàng hóa nào trên máy bay” - Emirates cho biết.

ACT Airlines là hãng vận tải hàng hóa của Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên cung cấp năng lực chuyên chở bổ sung cho các hãng hàng không lớn. Hãng này chưa phản hồi yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightRadar24, chiếc máy bay gặp nạn đã 32 năm tuổi, từng được sử dụng làm máy bay chở khách trước khi được cải tạo thành máy bay chở hàng.