Các ông Trump, Putin, Zelensky nêu lập trường mới nhất về lãnh thổ Ukraine 20/10/2025 06:56

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donlad Trump nói rằng Nga có thể sẽ giữ lại một phần lãnh thổ Ukraine sau xung đột, trong khi có nguồn tin cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã thúc giục phía Kiev nhượng lại một phần lãnh thổ cho Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài Fox News ngày 19-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã giành được một số vùng lãnh thổ” trong cuộc xung đột với Ukraine và có thể sẽ giữ phần đất này trong thỏa thuận hòa bình.

Nội dung phỏng vấn được ghi hình vài ngày trước đó, ngay sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin hôm 16-10. Cuộc gọi diễn ra trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17-10.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Maria Bartiromo về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình mà không cần nhượng lãnh thổ, ông Trump cho rằng Nga “sẽ giữ lại một phần” lãnh thổ Ukraine sau xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Ông ấy sẽ lấy một cái gì đó. Họ đã chiến đấu và có thể nói là ông ấy đã giành được một số vùng lãnh thổ" - ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho rằng Mỹ “là quốc gia duy nhất thắng một cuộc chiến rồi lại rút đi”, viện dẫn ví dụ về chiến dịch quân sự tại Trung Đông dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Ukraine và Nga nên đạt được thỏa thuận hòa bình với "ranh giới được định hình bằng chiến tranh và lòng dũng cảm".

Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC sau đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông hiểu rằng ông Trump muốn hai bên ngừng bắn dọc theo đường giới tuyến hiện nay, nhưng khẳng định Ukraine “không có ý định nhượng thêm lãnh thổ”.

“Chúng tôi sẽ không trao bất kỳ phần đất nào" - ông Zelensky nói trong thông điệp tối 19-10.

Theo tờ The Washington Post, trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 16-10, Tổng thống Putin bày tỏ sẵn sàng xem xét việc từ bỏ một phần các tỉnh Zaporizhia và Kherson, hiện do Nga kiểm soát một phần, để đổi lấy quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Đề xuất mới nhất của Nga được cho là điều chỉnh so với lập trường hồi tháng 4, khi Moscow yêu cầu được công nhận quyền kiểm soát bán đảo Crimea cùng bốn tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson.

Tờ Financial Times sau đó đưa tin ông Trump đã nêu đề xuất này trong cuộc gặp với ông Zelensky.

Một quan chức châu Âu am hiểu nội dung cuộc gặp cho biết cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo đôi lúc diễn ra căng thẳng, trong đó ông Trump nhấn mạnh Nga đang có lợi thế trên chiến trường và thúc giục Ukraine cân nhắc các lựa chọn nhằm sớm chấm dứt xung đột.

Nguồn tin của Reuters cho biết ông Trump đã thúc giục ông Zelensky nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga trong cuộc gặp "căng thẳng" hôm 17-10.

Theo các nguồn tin, ông Trump cũng từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine và đề cập khả năng đưa ra cam kết an ninh cho cả Kiev lẫn Moscow.

“Cuộc gặp kết thúc với việc ông Trump quyết định theo đuổi một ‘thỏa thuận giữ nguyên hiện trạng, tại đường ranh giới hiện nay'” - một nguồn tin nói với Reuters.

Nhà Trắng và Văn phòng Tổng thống Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận.