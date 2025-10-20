Ông Trump chỉ trích Tổng thống Petro là 'trùm ma túy’, cắt viện trợ Colombia 20/10/2025 06:14

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cắt viện trợ Colombia sau khi người đồng cấp Colombia - ông Gustavo Petro cáo buộc Washington giết người, làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước đồng minh.

Ngày 19-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cắt viện trợ Colombia, cáo buộc Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro không làm đủ trách nhiệm để ngăn chặn sản xuất ma túy, theo tờ The New York Times.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã gọi Tổng thống Petro là một "trùm ma túy bất hợp pháp". Ông Trump cáo buộc ông Petro đã không làm gì để kiềm chế ngành sản xuất ma túy dù nhận được các khoản thanh toán và trợ cấp quy mô lớn từ Mỹ.

"Kể từ hôm nay, các khoản thanh toán này, hoặc bất kỳ hình thức thanh toán hay trợ cấp nào khác, sẽ không còn được thực hiện cho Colombia nữa" - ông Trump tuyên bố. Ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ tự mình "dọn dẹp các cánh đồng giết người đó" nếu Colombia không hành động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Quyết định này giáng một đòn mạnh vào mối quan hệ đồng minh lâu năm, trong đó Colombia là một trong những nước nhận viện trợ chống ma túy lớn nhất của Mỹ trên toàn cầu.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Petro cáo buộc Mỹ tập kích nhầm vào một thuyền đánh cá, khiến 1 ngư dân Colombia thiệt mạng.

Theo ông Petro, con thuyền bị Mỹ tập kích giữa tháng trước thực chất là tàu cá hỏng máy, đang trôi dạt và phát tín hiệu cầu cứu. Trên thuyền có ngư dân Alejandro Carranza và hai thuyền viên người Trinidad và Tobago.

Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Petro khẳng định con tàu nhiều khả năng vẫn ở trong vùng biển Colombia, cáo buộc Mỹ “giết người và xâm phạm chủ quyền”, đồng thời nhấn mạnh Carranza không liên quan buôn ma túy.

"Các quan chức chính phủ Mỹ đã phạm tội giết người và vi phạm chủ quyền của chúng tôi trong lãnh hải Colombia" - ông Petro nói.

Mâu thuẫn mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo phản ánh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Gần đây, Mỹ đã triển khai quân đội quy mô lớn ở Caribe. Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt nhiều tàu thuyền mà Washington cáo buộc có liên quan hoạt động buôn lậu ma tuý.