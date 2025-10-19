Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre, lấy hàng loạt món đồ 'vô giá' chỉ trong 7 phút 19/10/2025 19:33

(PLO)- Bộ Nội vụ Pháp cho biết những tên trộm đã đột nhập Bảo tàng Louvre, lấy đi những món đồ "vô giá" chỉ trong 7 phút và tẩu thoát bằng xe máy.

Ngày 19-10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết Bảo tàng Louvre đã bị trộm đột nhập và lấy đi những món trang sức “vô giá”. Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 30 (giờ địa phương) và người dân đã được sơ tán mà khỏi khu vực bảo tàng, theo đài CNN.

"Một vụ cướp lớn đã xảy ra sáng nay tại Phòng Apollo. Nhiều kẻ đã đột nhập vào Bảo tàng Louvre từ bên ngoài, sử dụng thang máy vận chuyển hàng hóa bên ngoài được đặt trên một chiếc xe tải" – ông Nuñez trả lời đài France Inter.

Cảnh sát Pháp đứng cạnh thang máy chở hàng được bọn cướp sử dụng để đột nhập vào Bảo tàng Louvre hôm 19-10. Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP

Bộ trưởng Nội vụ cho biết bọn trộm gồm 3 hoặc 4 người, đã dùng máy mài góc để mở cửa sổ và đánh cắp những món trang sức "có giá trị tình cảm và vô giá". Vụ trộm được cho là diễn ra chỉ trong 7 phút. Sau khi thực hiện vụ trộm trót lọt, những tên trộm đã tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy.

Phòng Apollo là nơi lưu giữ các món trang sức của Hoàng gia Pháp trước đây, cũng như các báu vật khác.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết danh sách chi tiết các món đồ bị đánh cắp đang được lập.

“Vượt xa giá trị thị trường, những món đồ này còn mang giá trị di sản và lịch sử vô giá” – Bộ Nội vụ Pháp cho biết.

Nhà chức trách Pháp đang điều tra tung tích của những tên trộm.

Theo CNN, Bảo tàng Louvre là bảo tàng có nhiều khách tham quan nhất thế giới. Năm 2024, bảo tàng Louvre đã đón 8,7 triệu lượt khách tham quan.