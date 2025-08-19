8 giờ truy tóm băng trộm kim cương hồng 'độc nhất vô nhị' giá 25 triệu USD 19/08/2025 16:31

Cảnh sát Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE) hôm 18-8 đã phá thành công vụ trộm một viên kim cương hồng 21,25 carat gần như “độc nhất vô nhị”, theo tờ Gulf News.

Theo thông báo của Văn phòng Truyền thông Dubai, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Dubai “đã ngăn chặn vụ trộm viên kim cương hồng cực hiếm, trị giá 25 triệu USD” sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người sở hữu viên đá quý này hôm 17-8.

Băng trộm đã tiếp cận chủ sở hữu viên kim cương hồng và thuyết phục ông rằng có một người giàu có đang quan tâm tới viên đá quý, muốn xem nó nên đã đặt lịch hẹn người chủ với một chuyên gia kim cương nước ngoài tại một khách sạn cao cấp. Sau khi xem viên đá quý, nhóm này đã cướp và bỏ trốn.

Hình ảnh từ camera an ninh về băng trộm kim cương hồng ở Dubai (UAE) hôm 17-8. Ảnh chụp màn hình: VĂN PHÒNG TRUYỀN THÔNG DUBAI

Cảnh sát Dubai đã ngay lập tức lập đội đặc nhiệm chuyên trách, sử dụng công nghệ theo dõi tiến tiến và nhanh chóng xác định, định vị được 3 nghi phạm dù những đối tượng này đã tách nhau sau vụ trộm.

Chỉ sau 8 giờ, cảnh sát đã đột kích đồng thời, bắt giữ 3 tên trộm là các công dân châu Á và thu hồi viên kim cương hồng – khi đó đang được giấu trong một tủ bảo quản chờ vận chuyển sang một quốc gia châu Á (không được nêu tên).

Các đặc điểm kỹ thuật của viên kim cương hồng bị đánh cắp ở Dubai. Nguồn: GULF NEWS

Chủ sở hữu viên kim cương bày tỏ rằng khi nghe tin băng trộm đã bị bắt giữ, ông “rất ngạc nhiên” trước phản ứng “đáng kinh ngạc” của Cảnh sát Dubai.

Viên kim cương hồng bị đánh cắp được phân loại Fancy Intense – nằm trong nhóm đầu của thang đo độ đậm kim cương màu – và có độ trong suốt, tính đối xứng và độ bóng đặc biệt. Do đó, đây được coi là một viên đá quý “xuất sắc”.

Cảnh sát Dubai cho biết viên kim cương hồng này đã được một viện đá quý hàng đầu thế giới chứng nhận và chỉ có 0,01% xác suất tìm được một viên kim cương với cùng các đặc điểm như vậy.