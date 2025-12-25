Cửa kính nhà vệ sinh nam chuyển trong suốt khi người bên trong... hút thuốc 25/12/2025 10:56

(PLO)- Hai trung tâm thương mại ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã thử nghiệm "cửa kính thông minh" có thể tự chuyển thành trong suốt khi gặp khói để ngăn tình trạng lén hút thuốc lá trong nhà vệ sinh, nhiều người ủng hộ song cũng có tranh cãi về rủi ro pháp lý.

Hai trung tâm thương mại ở TP Thâm Quyến (Trung Quốc) đã gây tranh cãi khi lắp đặt trong nhà vệ sinh nam loại "cửa kính thông minh", có thể tự chuyển sang trong suốt nếu có người hút thuốc lá bên trong, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin hôm 25-12.

Tập đoàn Thuỷ Bối (Shuibei) – hãng kim hoàn hàng đầu châu Á và là đơn vị vận hành hai toà nhà này – đã sử dụng công nghệ đặc biệt. Trong điều kiện bình thường, kính sẽ có màu đục, không trong suốt và không thể nhìn thấu. Nhưng chỉ trong vài giây sau khi phát hiện khói thuốc, hệ thống điện bên trong sẽ tự động ngắt, khiến kính trở nên trong suốt.

Hình ảnh so sánh "cửa kính thông minh" được tập đoàn kim hoàn Thuỷ Bối áp dụng ở Thâm Quyến: khi bình thường (trái) và khi có người hút thuốc (phải). Ảnh: SCMP

Toà nhà còn cẩn thận lắp các biển thông báo kèm theo một biểu tượng cảm xúc “ngượng ngùng” trong nhà vệ sinh nam: “Hút thuốc lá sẽ làm thuỷ tinh trong suốt. Đừng để bị chụp ảnh và trở thành người nổi tiếng trên mạng”.

Các kỹ sư cũng lắp đặt một nút khởi động lại gần mặt kính để phòng trường hợp cảm biến bị kích hoạt ngoài ý muốn.

Trung tâm thương mại của tập đoàn kim hoàn Thuỷ Bối ở TP Thâm Quyến lắp "cửa kính thông minh" giúp ngăn người dùng hút thuốc trong nhà vệ sinh. Ảnh: SZNEWS

Một nhân viên tại một trong hai toà nhà cho biết những chiếc kính đặc biệt này đã được thử nghiệm từ tháng 8 và nhận được phản hồi tích cực từ cả các chủ cửa hàng và khách hàng.

Công nghệ đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Trung tâm thương mại của tập đoàn kim hoàn Thuỷ Bối ở TP Thâm Quyến lắp "cửa kính thông minh" giúp ngăn người dùng hút thuốc trong nhà vệ sinh. Ảnh: SZNEWS

Theo SCMP, một số người dùng mạng xã hội đã khen ngợi ý tưởng này và hành động “tiên phong” ở Thâm Quyến trước vấn nạn hút thuốc lá nơi công cộng.

Thâm Quyến là một trong nhiều thành phố ở Trung Quốc nghiêm cấm việc hút thuốc ở những nơi công cộng. Các trung tâm mua sắm ở đây cũng là những tòa nhà cấm hút thuốc.

Một người vui mừng rằng “cuối cùng cũng có một biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn nạn hút thuốc”. Một số người còn kêu gọi phổ biến công nghệ này ra khắp Trung Quốc.

Biển cảnh báo: “Hút thuốc lá sẽ làm thuỷ tinh trong suốt. Đừng để bị chụp ảnh và trở thành người nổi tiếng trên mạng”. Ảnh: SZNEWS

Tuy nhiên, một số người khác lại bày tỏ lo ngại rằng kính trong suốt có thể xâm phạm quyền riêng tư.

Một tờ báo địa phương dẫn lời Luật sư Lục Vĩ Quốc thuộc công ty luật nổi tiếng ở Quảng Đông (Trung Quốc), cảnh báo rằng biện pháp lắp kính đặc biệt này để ngăn hành vi hút thuốc lá trong nhà vệ sinh nam không vi phạm pháp luật nhưng tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Ông Lục nhấn mạnh rằng nếu các cửa kính bị hỏng và vi phạm quyền của người sử dụng, các trung tâm mua sắm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

TS Luật học Tôn Hoằng Thần thuộc Đại học Khoa học chính trị và luật Trung Quốc cho rằng trung tâm thương mại có thể đã sử dụng các phương tiện và phương pháp khác để ngăn chặn việc hút thuốc vì công nghệ kính “tự trong suốt” như vậy là không phù hợp và có khả năng xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân.