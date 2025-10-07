WHO báo động thực trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử nhiều hơn người lớn 07/10/2025 09:01

(PLO)- WHO cảnh báo về một làn sóng nghiện nicotine mới "đáng báo động", trong đó tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên nhiều gấp 9 lần ở người lớn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 6-10 cảnh báo làn sóng nghiện nicotine mới “đáng báo động” liên quan việc sử dụng thuốc lá điện tử (e-cigarette hay vape), nhất là ở thanh thiếu niên, theo trang tin chính thức của Liên Hợp Quốc news.un.org.

WHO nêu ra nhiều con số đáng báo động như hơn 100 triệu người trên toàn cầu đang sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó ít nhất 15 triệu người ở độ tuổi 13-15.

Một cửa hàng thuốc lá điện tử ở Indonesia. Ảnh: NYT

Ở 63 quốc gia đã tiến hành khảo sát, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở độ tuổi thanh thiếu niên trung bình cao gấp 9 lần so với tỉ lệ của nhóm tuổi người lớn. Chỉ có 6 quốc gia có tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người lớn cao hơn ở thanh thiếu niên.

Tỉ lệ này đối với từng nhóm tuổi được xác định bằng cách tính phần trăm số người trong nhóm tuổi đó sử dụng thuốc lá điện tử so với tổng dân số cùng nhóm tuổi.

Giám đốc Bộ phận về Các vấn đề xã hội quyết định đến sức khỏe của WHO - Bác sĩ Etienne Krug cảnh báo rằng “thuốc lá điện tử đang thúc đẩy một làn sóng nghiện nicotine mới”.

“[Thuốc lá điện tử] được quảng cáo là giảm tác hại, nhưng thực tế lại khiến trẻ em nghiện nicotine sớm hơn và có nguy cơ phá hoại nhiều thập niên tiến bộ [trong giảm tình trạng nghiện nicotine]” - ông Krug cảnh báo.

Theo thống kê, 10% thanh thiếu niên trên thế giới từng sử dụng ít nhất một loại sản phẩm chứa nicotine.

Những cảnh báo trên được nêu ra trong báo cáo của WHO về tình trạng sử dụng thuốc lá trên toàn cầu trong giai đoạn 2010-2024. Báo cáo được công bố hôm 6-10.

WHO cho biết tỉ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá trên toàn cầu đã giảm từ 26,2% (năm 2010) xuống còn 19,5% (năm 2024), song vấn nạn nghiện nicotine vẫn chưa kết thúc.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng “ngành công nghiệp thuốc lá đang phản công nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào giới trẻ bằng các sản phẩm nicotine mới,” trong đó có thuốc lá điện tử.

WHO kêu gọi các chính phủ phải loại bỏ các lổ hổng pháp lý vốn đang cho phép ngành công nghiệp thuốc lá nhắm đến thế hệ trẻ và phải quản lý chặt việc thuốc lá điện tử, cũng như các sản phẩm chứa nicotine khác.