WHO bác quan điểm của chính quyền Mỹ về mối liên hệ giữa Tylenol và chứng tự kỷ 25/09/2025 06:35

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bác bỏ những tuyên bố gần đây chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc người mẹ sử dụng dùng Tylenol trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ con mắc chứng tự kỷ.

Ngày 24-9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bác bỏ những tuyên bố gần đây chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc sử dụng acetaminophen trong thai kỳ làm tăng nguy cơ con sinh ra mắc chứng tự kỷ, đồng thời nhấn mạnh rằng chưa có sự đồng thuận khoa học nào ủng hộ mối liên hệ này, theo tờ The Guardian.

“Các nghiên cứu sâu rộng, bao gồm cả những nghiên cứu quy mô lớn trong thập niên qua, đều không tìm thấy mối liên hệ nhất quán nào” - theo tuyên bố của WHO đăng ngày 24-9.

“WHO khuyến nghị tất cả phụ nữ nên tiếp tục làm theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế, những người có thể đánh giá tình trạng cụ thể và khuyến nghị loại thuốc cần thiết” - tuyên bố cho biết thêm.

Bình luận của WHO được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ đầu tuần này cảnh báo về acetaminophen - thành phần chính trong Tylenol, cho rằng việc người mẹ dùng Tylenol trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ con mắc chứng tự kỷ.

Các sản phẩm Tylenol được bày bán tại một cửa hàng. Ảnh: Ryan Remiorz/The Canadian Press

Chính quyền Mỹ cũng công bố kế hoạch nghiên cứu mới để xem xét mối liên hệ tiềm ẩn giữa vaccine trẻ em và chứng tự kỷ.

“Uống Tylenol là không tốt, tất cả phụ nữ mang thai nên trao đổi với bác sĩ về việc hạn chế sử dụng loại thuốc này trong thai kỳ” - ông Trump nói hôm 22-9.

WHO nhấn mạnh rằng mọi loại thuốc đều cần được sử dụng thận trọng trong thai kỳ, đặc biệt ở giai đoạn đầu, nhưng chỉ ra rằng những nghiên cứu trước đây từng gióng lên hồi chuông cảnh báo về acetaminophen đều có sai sót và đã bị bác bỏ.

Tổ chức này cũng tái khẳng định lập trường về vaccine và cho biết “các nghiên cứu quy mô lớn, chất lượng cao từ nhiều quốc gia đều đi đến cùng một kết luận” rằng vaccine không gây ra chứng tự kỷ.

WHO nhấn mạnh rằng trong năm thập niên qua, các nỗ lực tiêm chủng toàn cầu do cơ quan này dẫn dắt đã ngăn ngừa ít nhất 154 triệu ca tử vong.

“Tiêm chủng vẫn là yếu tố thiết yếu cho sức khỏe và hạnh phúc của mọi trẻ em và mọi cộng đồng” - WHO cho biết.

Theo The Guardian, tự kỷ ảnh hưởng đến khoảng 62 triệu người trên toàn thế giới. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, các nhà nghiên cứu cho rằng đó là sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và môi trường.