WHO ‘thắt lưng buộc bụng’ giữa lúc Mỹ rút, tài trợ giảm 30/03/2025 08:49

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất cắt giảm nhân sự và ngân sách, nhấn mạnh không còn lựa chọn nào khác để đối phó với việc Mỹ rút lui và các nước đang giảm tài trợ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất cắt giảm nhân sự và ngân sách như cách ứng phó các tác động từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi WHO cũng như việc một số nước giảm tài trợ cho tổ chức này, hãng tin Reuters dẫn nội dung bản ghi nhớ nội bộ của WHO.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ký và ban hành bản ghi nhớ trên vào ngày 28-3.

"Thông báo của Mỹ, kết hợp với việc một số quốc gia gần đây cắt giảm các khoản tài trợ hỗ trợ phát triển để phục vụ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng, đã khiến tình hình của chúng ta trở nên nghiêm trọng hơn nhiều" - theo nội dung bản ghi nhớ.

WHO đề xuất cắt giảm nhân sự và quy mô công việc giữa lúc ngân sách của tổ chức bị thu hẹp. Ảnh: AFP

"Bất chấp mọi nỗ lực, chúng ta hiện đã đến thời điểm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giảm quy mô công việc và lực lượng lao động" - WHO nêu rõ trong bản ghi nhớ.

Theo đó, WHO đề xuất cắt giảm nhân sự các vị trí lãnh đạo cấp cao làm việc tại trụ sở chính ở Geneva (Thụy Sĩ). Tất cả các cấp và khu vực khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. WHO sẽ quyết định phương hướng ưu tiên phân bổ công việc và nguồn lực của tổ chức, dự kiến vào cuối tháng 4 tới.

Bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc WHO đề xuất cắt giảm 21% ngân sách cho năm 2026-2027, từ mức 5,3 tỉ USD xuống còn 4,2 tỉ USD.

Việc WHO đề xuất cắt giảm nhân sự và ngân sách diễn ra trong bối cảnh quyết định rút lui của Mỹ - nước đóng góp tới 22% ngân sách WHO trong giai đoạn 2024-2025 - đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính tại tổ chức quốc tế này.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1-2025, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO. Ông Trump nêu lý do "tổ chức này xử lý sai đại dịch COVID-19 phát sinh" cũng như "không thông qua các cải cách cần thiết cấp bách và không chứng minh được sự độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị không phù hợp của các quốc gia thành viên WHO”.