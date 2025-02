Theo chân ông Trump, Argentina rút khỏi WHO 06/02/2025 07:08

(PLO)- Argentina thông báo rút khỏi WHO, hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định tương tự.

Ngày 5-2, ông Manuel Adorni - người phát ngôn Tổng thống Argentina Javier Milei - thông báo nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), viện dẫn những khiếu nại về cách cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc xử lý đại dịch COVID-19, theo hãng tin AFP.

Argentina đưa ra quyết định trên hai tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ra thông báo tương tự.

Tổng thống Argentina Javier Milei. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông Adorni, quyết định của Tổng thống Milei dựa trên "những khác biệt sâu sắc về vấn đề quản lý sức khỏe, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch", thêm rằng Argentina sẽ không "cho phép một tổ chức quốc tế can thiệp vào chủ quyền của chúng tôi".

Ông Adorni trích dẫn "lệnh phong tỏa dài nhất trong lịch sử nhân loại" và "sự thiếu độc lập [tại WHO] trước ảnh hưởng chính trị của một số quốc gia", nhưng không nêu đích danh.

Người phát ngôn này khẳng định việc rút khỏi WHO mang lại cho Argentina "sự linh hoạt hơn để thực hiện các chính sách phù hợp với bối cảnh" tại địa phương, trong khi vẫn đảm bảo "nguồn lực sẵn có lớn hơn".

Một tuyên bố từ văn phòng tổng thống Argentina đưa ra sau đó đã giải thích thêm về quyết định quốc gia Mỹ Latinh này rút khỏi WHO.

Văn phòng tổng thống Argentina cho rằng WHO đã "thúc đẩy lệnh cách ly vô thời hạn mà không có cơ sở khoa học" trong khi thế giới đang chiến đấu với đại dịch COVID-19, đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.

"Các lệnh cách ly đã gây ra một trong những thảm họa kinh tế lớn nhất trong lịch sử thế giới" - văn phòng tổng thống Argentina nói.

Dữ liệu của WHO cho thấy Argentina đã đóng góp khoảng 8,75 triệu USD phí thành viên cho tổ chức trong giai đoạn 2022 và 2023, chiếm 0,11% tổng ngân sách.

Tuy nhiên, phần lớn ngân sách của WHO đến từ các khoản đóng góp tự nguyện và Argentina không đóng góp gì trong những năm gần đây.

Năm ngoái, Argentina đã từ chối tham gia một giao thức ứng phó đại dịch mới do WHO lập ra và đã thông báo về ý định rút khỏi WHO hoàn toàn.