Ông Trump nêu khả năng đưa Mỹ tái gia nhập WHO 26/01/2025 06:51

(PLO)- Tổng thống Trump nói có thể cân nhắc đưa Mỹ tái gia nhập WHO, vài ngày sau khi ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi tổ chức y tế hàng đầu thế giới này.

Ngày 25-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể cân nhắc việc đưa Mỹ tái gia nhập WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), vài ngày sau khi ông ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi cơ quan y tế này, theo hãng tin Reuters.

"Có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc làm lại điều đó, tôi không biết. Có thể chúng ta sẽ làm vậy. Họ sẽ phải dọn dẹp nó" - ông Trump phát biểu tại một cuộc sự kiện ở Las Vegas.

Ông Trump nói rằng ông không hài lòng khi Mỹ đóng góp cho WHO nhiều hơn Trung Quốc - quốc gia có dân số lớn hơn nhiều.

Ông Trump cân nhắc đưa Mỹ tái gia nhập WHO. Ảnh: EPA-EFE

Mỹ dự kiến ​​sẽ rời khỏi WHO vào ngày 22-1-2026. Ông Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Trong chu kỳ ngân sách hoàn chỉnh cho năm 2022-2023, Mỹ đóng góp 1,3 tỉ USD, chiếm 16,3%. Do đó việc ông Trump rút Mỹ khỏi WHO sẽ khiến tổ chức này thiếu hụt nguồn tài chính nghiêm trọng.