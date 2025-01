Video: Bữa ăn miễn phí ấm lòng người miền Tây về quê đón Tết 26/01/2025 18:18

(PLO)- Trên hành trình về miền Tây đón Tết sum họp với gia đình, nhiều người ấm lòng với bữa ăn miễn phí ở phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An.

Video: Bữa ăn miễn phí ấm lòng người miền Tây về quê đón Tết.

Những ngày qua, tại góc nút giao quốc lộ 1 với Vành đai TP Tân An ( phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) hàng trăm người ghé vào quán ăn phục vụ bữa ăn miễn phí.

Với tiếng kêu gọi lớn “Đường còn xa, ghé ăn bánh canh miễn phí bà con ơi!”, bà Hoa cùng những thành viên bữa ăn miễn phí gọi người đi đường ghé vào thưởng thức.

Trong 2 ngày 25 và 26 tết, từ 16 giờ, góc nút giao giữa quốc lộ 1 và tuyến đường Vành đai TP Tân An lại sáng đèn. Phía trước, tấm bảng hiệu to cùng dòng chữ đỏ nổi bật: “Phục vụ bữa ăn miễn phí” được đặt để những người về quê đón Tết có thể thấy rõ.

Điểm phục vụ bữa ăn miễn phí này là của bà Lê Thị Ngọc Hoa (60 tuổi, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) được mở ngay trước cửa công ty cặp theo quốc lộ 1.