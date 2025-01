Bữa ăn ấm lòng trên hành trình về quê đón Tết 26/01/2025 07:20

(PLO)- Trên hành trình về miền Tây đón Tết sum họp với gia đình, nhiều người ấm lòng với bữa ăn miễn phí phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An.

Những ngày qua, tại góc nút giao quốc lộ 1 với Vành đai TP Tân An ( phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) hàng trăm người ghé vào quán ăn phục vụ miễn phí.

Với tiếng kêu gọi lớn “Đường còn xa, ghé ăn bánh canh miễn phí bà con ơi!”, tiếng cô Hoa cùng những thành viên bữa ăn miễn phí gọi người đi đường ghé vào thưởng thức.

Phục vụ bữa ăn miễn phí

Trong 2 ngày 25 và 26 tết, cứ từ 16 giờ, góc nút giao giữa quốc lộ 1 và tuyến đường Vành đai TP Tân An lại sáng đèn. Phía trước, tấm bảng hiệu to cùng dòng chữ đỏ nổi bật: “Phục vụ bữa ăn miễn phí” được đặt để những người về quê đón Tết có thể thấy rõ nhất. Người phụ nữ trung niên liên tục vẫy tay mời gọi: “Đường còn xa, ghé ăn bánh canh miễn phí bà con ơi!”.

Bà Lê Thị Ngọc Hoa đứng vẫy tay mời gọi người đi đường vào dùng bữa ăn miễn phí. Ảnh:HD

Điểm phục vụ bữa ăn miễn phí này là của bà Lê Thị Ngọc Hoa (60 tuổi, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) được mở ngay trước cửa công ty cặp theo quốc lộ 1.

Bất kì ai khi cho xe chạy vào quán đều được có người hướng dẫn nhiệt tình từ khâu để xe đến sắp xếp chỗ ngồi. Sau đó, các thành viên quán ăn miễn phí sẽ mang từng tô bánh canh đến tận bàn để phục vụ.

Khoảng trống trước cửa công ty được gia đình bà Hoa để phục vụ bữa ăn miễn phí. Ảnh: HD

Sau khi ăn xong, “khách hàng” chỉ cần để lại tô trên bàn, sẽ có người đến thu dọn. Ngoài ra, nước uống miễn phí luôn có sẵn phục vụ.

Anh Nguyễn Văn Nhớ (36 tuổi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) vừa cho xe vào quán, hai vợ chồng anh được hướng dẫn ngồi vào bàn, thật nhanh có người tiếp tục đem ra hai tô bánh canh nóng hổi, với câu nói mời dùng ngon miệng.

Nhiều gia đình rất vui khi đến thưởng thức món bánh canh miễn phí của gia đình bà Hoa. Ảnh:HD

“Phải nói bánh canh rất ngon. Những người xa quê như chúng tôi rất cần tiết kiệm chi phí để về quê. Xin được gửi lời cảm ơn, tình cảm của những người dân Long An đã giúp chúng tôi ấm lòng cho trên hành trình về quê đón Tết”, anh Nhớ nói.

Vợ chồng chị Phạm Thị Tuyết về quê ở tỉnh Trà Vinh ăn Tết. Khi thấy tấm bảng hiệu cùng lời mời nhiệt tình nên vợ chồng chị ghé ăn. “Bữa ăn rất ngon, cảm ơn tấm lòng hảo tâm đã giúp chúng tôi, rất là biết ơn”, Chị Tuyết nói. Còn chồng chị cũng liên tục khen ngon và cảm ơn người hỗ trợ.

Bữa ăn miễn phí giúp nhiều người ấm lòng trước khi cuộc hành trình dài về quê đón tết

Với nhiều người, một bữa ăn như thế không đáng là bao, nhưng với những vị khách như vợ chồng anh Tự, bữa ăn giúp anh tiết kiệm được phần nào chi phí khi trên đường về quê đón tết.

Phục vụ hơn 500 tô bánh canh mỗi đêm

Theo bà Hoa (người đứng ra tổ chức bữa ăn miễn phí) cho biết, từ tối ngày 26 âm lịch, cả gia đình và những nhân viên công ty ở nhà cùng tham gia phụ giúp cho bữa ăn, bảo đảm đủ số lượng phục vụ cho người dân về quê có được bữa ăn ngon nhất, có sức khỏe trên hành trình dài.

Mỗi ngày bữa ăn miễn phí nấu khoảng 500 tô bánh canh phục vụ bà con về quê đón Tết. Ảnh:HD

Trong mỗi ngày phục vụ, gia đình bà đã mua từ 8 đến 10 kg bánh canh, 10 kg thịt, rau, củ quả… để nấu được khoảng 500 tô bánh canh.

“Năm nay kinh tế còn khó khăn, đến cả bản thân gia đình tôi làm doanh nghiệp cũng gặp khó huống chi những người xa quê làm ăn. Thấy người dân về quê vất vả, gia đình tôi cũng muốn làm một điều gì đó để tiếp sức cho họ về đón tết”, bà Hoa nói.

Việc nấu ăn miễn phí được con gái bà Hoa cùng các thành viên trong gia đình tham gia phục vụ. Ảnh: HD

Việc nấu ăn phục vụ miễn phí không hề dễ nhưng với bà Hoa đó là một cách để sẻ chia tình yêu thương, tiếp thêm sức mạnh cho người dân trên đường về quê và lan tỏa thêm những điều tốt đẹp trong cuộc sống: “Dịp Tết về sum vầy cùng gia đình, nhiều người rất cần chi tiêu. So với nhiều người tôi cùng có điều kiện hơn nên quyết định nấu những phần ăn ngon phục vụ bà con. Tôi và gia đình dự định phục từ nay đến 28 tết”, bà Hoa nói.

Niềm vui của người dân khen ngon, khiến những người phục vụ quên đi sự vất vả. Ảnh:HD

“Vất vả và mệt nhưng tất cả chúng tôi đều rất vui khi ai ghé ăn cũng khen ngon. Nhìn mọi người ăn ngon miệng đó cũng là niềm hạnh phúc của mình. Mong bà con về quê an toàn, đón cái Tết thật đầm ấm bên gia đình, người thân”, bà Hoa cười nói trước khi lại bước ra vẫy tay mời khách vào ăn.

Bà Hoa vui vẻ đón nhận những lời cảm ơn của người dân trước khi chia tay về quê đón tết.

Những lời cảm ơn, cái vẫy tay với nụ cười đầy hạnh phúc của người dân sau khi dùng xong bữa như là những hình ảnh đẹp nhất muốn gửi lại bà Hoa cùng những người thân. Đó cũng là hình ảnh của quê hương Long An giàu tình cảm gởi đến bà con về quê đón tết đầm ấm bên người thân.