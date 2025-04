Sữa giả, thuốc giả, thức ăn đường phố: Ai quản lý, ai chịu trách nhiệm? 17/04/2025 12:27

Sáng 17-4, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Một số vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu bức xúc của người dân về sữa giả, thuốc giả từ thông tin triệt phá đường dây gần 600 loại sữa giả vừa qua, cũng như đường dây làm thuốc giả mới bị triệt phá.

Quảng cáo tiếp tay hàng giả

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong ý kiến về các quyết sách lớn của Trung ương, Bộ Chính trị… vừa qua cũng đề cập đến vụ phá đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả. Bà cho hay: "trách nhiệm thuộc về ai” là vấn đề cần được xem xét.

Theo bà Doan, Quốc hội nhiều nhiệm kỳ gần đây đều nói về một vấn đề là "một mâm cơm 5 người quản lý" và đến vấn đề sữa giả này thì trách nhiệm thuộc về ai.

"Bộ Công Thương hôm qua nói không thuộc đối tượng quản lý, thế của ai? Ai quản lý sữa này, ai quản lý thực phẩm này...", bà Doan nêu câu hỏi.

Cũng vậy, bà Doan đề cập đến việc quản lý thức ăn đường phố. Bởi tình trạng này cũng diễn biến khá phức tạp khi chỉ "5.000 - 10.000 đồng/que thịt. Thịt bẩn hay thịt sạch? Ai quản lý?”, nguyên Phó Chủ tịch nước nói và cho rằng vấn đề này cần phải làm rõ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng nêu vấn đề "thịt bẩn hay thịt sạch" đối với thức ăn đường phố. Ảnh: Q.VINH

GS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kiến nghị cần mạnh mẽ lên án, tìm giải pháp quyết liệt, có hiệu quả để giải quyết hai “nạn" trong vụ việc sản xuất gần 600 loại sữa giả.

GS Đường cho rằng hai doanh nghiệp Rance Pharma và Hacofood Group đã "lừa dân" trong 4 năm sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỉ đồng. Hai doanh nghiệp này đã dùng quảng cáo, như: thành phần chiết xuất từ tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó..., nhưng thực tế sản phẩm hoàn toàn không có những chất này.

"Tiếp tay lại là những nhân vật có tiếng trong showbiz, quảng cáo rất rầm rộ, lừa dân đến 4 năm liền. Do đó, phải lên án, phải chấm dứt vấn đề này, đề nghị các cơ quan chức năng phải phát hiện sớm và xử lý", GS Đường kiến nghị.

GS Trần Ngọc Đường đề nghị xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh sữa giả và chấn chỉnh việc quảng cáo của những nhân vật có tiếng trong showbiz. Ảnh: Q.VINHvụ s

Bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cho hay người dân rất bức xúc về vấn đề sửa giả này nên cần có giải pháp để quản lý và phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Bà Thanh nêu bên cạnh việc băn khoăn, bất an về giá vàng tăng đột biến, thì người dân cũng rất lo lắng trước tình trạng sữa giả, thuốc giả. Tình trạng này rất nhức nhối gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Bà Thanh đề nghị Mặt trận Tổ quốc cần kiến nghị xử lý nghiêm tội phạm, nhất là tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Sản xuất, kinh doanh sữa giả từ tháng 8-2021

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8-2021 đến nay, những người trên đã thành lập Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất, kinh doanh sữa bột.

Đến nay, đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai... đã được 2 công ty trên sản xuất, bán ra thị trường, đem lại doanh thu gần 500 tỷ đồng trong khoảng 4 năm.

Những nhãn hiệu sữa này được quảng cáo, công bố có chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó...

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, sữa của 2 công ty trên sản xuất không có những chất này, chất lượng đạt dưới 70% mức công bố.

Các bị can khai nhận đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng ở một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Điều tra cho thấy toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đều do Cường và Hà - hai trong số 8 người vừa bị khởi tố điều hành, trong đó có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử nghiêm trước pháp luật.