Cháy nhà xưởng hơn 1.000 m2 ở Tây Ninh chiều mùng 4 Tết 20/02/2026 18:40

(PLO)- Vụ cháy nhà xưởng bùng phát chiều mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, tại cụm công nghiệp Chỉnh Trang, thiêu rụi hơn 1.000 m2 nhà xưởng, nghi do chập điện.

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết), thông tin từ UBND xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh), cho biết một vụ cháy nhà xưởng xảy ra tại cụm công nghiệp Chỉnh Trang, thuộc ấp 5, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, làm thiệt hại hơn 1.000 m2 nhà xưởng sản xuất ó keo.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và sự thiệt hại vụ cháy.

Video: Cháy nhà xưởng ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh

Khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng trong cụm công nghiệp Chỉnh Trang. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động 20 cán bộ phòng cháy chữa cháy, 21 cán bộ, chiến sĩ Dân quân thường trực Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Hạnh cùng 8 xe cứu hỏa đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Các mũi chữa cháy được tổ chức đồng loạt, tập trung khống chế đám cháy, không để lan sang khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khống chế ngọn lửa. Ảnh: CTV

Đến khoảng 14 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và sau đó dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã gây thiệt hại diện tích nhà xưởng hơn 1.000 m2.

UBND xã Mỹ Hạnh cho biết hiện ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể cũng như thống kê mức độ thiệt hại của vụ cháy.