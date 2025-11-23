Nhà xưởng ở phường Tân Thới Hiệp bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng

Nhà xưởng ở phường Tân Thới Hiệp bốc cháy dữ dội 23/11/2025 10:23

(PLO)- Nhà xưởng trên đường HT44 (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản, khiến người dân khu vực hốt hoảng.

Ngày 23-11, Công an phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên tại nhà xưởng trên đường HT44. Người dân phát hiện sự việc đã hô hoán, cùng phá cửa tiếp cận hiện trường để hỗ trợ dập lửa.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ đám cháy. Ảnh: HT

Lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt, sử dụng bình chữa cháy mini khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc khống chế ban đầu không hiệu quả. Nhiều thanh niên trong khu vực hỗ trợ di chuyển tài sản ra ngoài để giảm thiệt hại.

Mái tôn nhà xưởng đổ sập sau đám cháy. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 12 triển khai lực lượng, kéo đường ống và phun nước từ nhiều hướng để chống cháy lan. Đến khoảng 6 giờ sáng, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy cùng mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.