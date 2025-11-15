Cháy căn hộ ở chung cư Dream Home Palace, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản 15/11/2025 16:20

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại căn hộ vắng chủ trên tầng 12 chung cư Dream Home Palace, phường Bình Đông khiến hàng trăm cư dân hoảng hốt chạy theo thang bộ xuống đất.

Gần 15 giờ ngày 15-11, người dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12 nên hô hoán và dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Ban quản lý chung cư lập tức phát loa yêu cầu cư dân di chuyển theo thang bộ xuống tầng trệt, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

Các lực lượng đang hỗ trợ người dân sơ tán khỏi đám cháy. Clip: NGUYỄN TÂN

Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 12 chung cư. Ảnh: HT

Ít phút sau, ngọn lửa bùng mạnh, khói đen lan ra hành lang và phụt ra từ cửa sổ căn hộ. Nhân viên ban quản lý đi từng tầng hướng dẫn người dân sơ tán. Một số cư dân dưới sân chung cư dùng vòi nước kéo lên để hỗ trợ khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, triển khai xe thang và tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi. Ảnh: HT

Vụ cháy xảy ra tại căn hộ vắng chủ của block A. Dream Home Palace gồm bốn block cao 22 tầng với gần 1.000 căn hộ, mật độ dân cư lớn nên công tác sơ tán được triển khai khẩn trương.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.