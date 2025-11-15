Cháy căn hộ ở chung cư Dream Home Palace, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Gần 15 giờ ngày 15-11, người dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12 nên hô hoán và dùng bình chữa cháy mini dập lửa.
Ban quản lý chung cư lập tức phát loa yêu cầu cư dân di chuyển theo thang bộ xuống tầng trệt, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.
Ít phút sau, ngọn lửa bùng mạnh, khói đen lan ra hành lang và phụt ra từ cửa sổ căn hộ. Nhân viên ban quản lý đi từng tầng hướng dẫn người dân sơ tán. Một số cư dân dưới sân chung cư dùng vòi nước kéo lên để hỗ trợ khống chế đám cháy.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, triển khai xe thang và tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy xảy ra tại căn hộ vắng chủ của block A. Dream Home Palace gồm bốn block cao 22 tầng với gần 1.000 căn hộ, mật độ dân cư lớn nên công tác sơ tán được triển khai khẩn trương.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.