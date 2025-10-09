Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM nghi do xì bình ga 09/10/2025 11:36

(PLO)- Đám cháy bùng lên từ căn nhà bốn tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, TP.HCM nghi do xì bình ga.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 9-10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà bốn tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Nhiều người trong nhà hoảng loạn tháo chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa.

Một số người dùng bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy bước đầu và nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: HT

Sau khoảng 15 phút triển khai, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lửa lan sang các căn nhà lân cận.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do xì bình ga. Ảnh: HT

Theo người dân ở lân cận, ngọn lửa nghi bắt nguồn từ việc xì bình ga trong nhà. Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.