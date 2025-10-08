Cháy ở hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng, nhiều người tháo chạy 08/10/2025 18:03

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại hầm giữ xe của một tòa nhà cao 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM, nhiều người hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 8-10, người dân làm việc bên trong tòa nhà cao 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa, TP.HCM), bất ngờ phát hiện khói đen và lửa bốc lên từ khu vực hầm giữ xe.

Khói bốc lên từ dưới hầm giữ xe. Ảnh: HT

Ngay sau đó, bảo vệ tòa nhà và người dân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy, tìm cách khống chế đám cháy và di dời hàng loạt xe máy ra khỏi khu vực để hạn chế thiệt hại.

Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn. Ảnh: HT

Theo lời kể của một số người có mặt tại hiện trường, lửa đã được khống chế nhưng khói vẫn còn lan rộng.

Mọi người đang tiếp tục di dời xe khỏi khu vực cháy. Rất may là phản ứng kịp thời nên chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người.

Cơ quan chức năng sau đó có mặt kiểm tra, xử lý hiện trường và xác định nguyên nhân. Ảnh: HT

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ cùng Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Xuân Hòa triển khai công tác chữa cháy, kiểm tra và làm mát khu vực hầm xe.

Đến chiều cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, không để cháy lan lên các tầng phía trên. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.