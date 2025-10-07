TP.HCM: Cháy kho hàng gần chợ Võ Thành Trang, khói đen bao trùm khu dân cư 07/10/2025 15:59

(PLO)- Kho chứa hàng trong hẻm 491 Trường Chinh, TP.HCM bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực, khiến người dân và tiểu thương chợ Võ Thành Trang hốt hoảng tháo chạy.

Đến chiều ngày 7-10, Công an phường Tân Bình, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy xảy ra tại kho hàng trong hẻm đường Trường Chinh.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ một kho hàng nằm trong hẻm 491 Trường Chinh. Lửa bùng phát dữ dội, khói đen đặc quánh phủ kín cả khu dân cư, lan sang các hộ kinh doanh xung quanh khiến nhiều người vội vã di chuyển tài sản ra ngoài, thoát thân.

Khói lửa bốc lên dữ dội từ kho hàng. Ảnh: HT

Do vụ cháy xảy ra gần khu vực chợ truyền thống Võ Thành Trang, hàng chục tiểu thương hoảng sợ, đóng cửa sạp, di chuyển hàng hóa ra xa khu vực cháy.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 - Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa khoảng 200 mét đường Trường Chinh để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn giao thông. Các phương tiện lưu thông qua khu vực được hướng dẫn rẽ vào hẻm hoặc quay đầu tìm lối đi khác.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Lính cứu hỏa chia thành nhiều hướng tiếp cận, phun nước khống chế lửa từ trong hẻm và khu vực giáp chợ Võ Thành Trang nhằm ngăn cháy lan sang khu vực kinh doanh, nhà dân lân cận.

Đại diện UBND phường Tân Bình cho biết bên trong kho chứa nhiều đồ nhựa nên khi cháy phát sinh lượng khói lớn, song thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong, không gây thiệt hại về nhân mạng.

Công an phường Tân Bình đang phối hợp cùng Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.